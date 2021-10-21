Я честно не понял, что это за р2р, который позволяет делать переводы с карт на счета. И как вообще это можно сделать мгновенно, если там просматривается интеграция как минимум интернет-банкинга, АБС, процессинга и, если нужно, СЭП НБУ.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 жов, 2021 16:56
Я честно не понял, что это за р2р, который позволяет делать переводы с карт на счета. И как вообще это можно сделать мгновенно, если там просматривается интеграция как минимум интернет-банкинга, АБС, процессинга и, если нужно, СЭП НБУ.
Зараз переглядають цей форум: vnpe1 і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|