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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8953895489558956
Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 16:56

  alibob написав:я думаю, все участники дискуссии понимают о каком виде мгновенного перевода идёт речь

Я честно не понял, что это за р2р, который позволяет делать переводы с карт на счета. И как вообще это можно сделать мгновенно, если там просматривается интеграция как минимум интернет-банкинга, АБС, процессинга и, если нужно, СЭП НБУ.
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