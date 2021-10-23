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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 8953895489558956 Додано: П'ят 22 жов, 2021 16:56 alibob написав: я думаю, все участники дискуссии понимают о каком виде мгновенного перевода идёт речь я думаю, все участники дискуссии понимают о каком виде мгновенного перевода идёт речь

Я честно не понял, что это за р2р, который позволяет делать переводы с карт на счета. И как вообще это можно сделать мгновенно, если там просматривается интеграция как минимум интернет-банкинга, АБС, процессинга и, если нужно, СЭП НБУ. Я честно не понял, что это за р2р, который позволяет делать переводы с карт на счета. И как вообще это можно сделать мгновенно, если там просматривается интеграция как минимум интернет-банкинга, АБС, процессинга и, если нужно, СЭП НБУ. newbie Повідомлень: 6540 З нами з: 22.06.15 Подякував: 22 раз. Подякували: 606 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 жов, 2021 17:43 Newbie я никому не собираюсь ничего доказывать. Просто я понимаю что лоро-ностро счета это обьективная реальность. Их открывают те банки кому это нужно. И на те бан которым это тоже нужно. Например в том банке где я в первый раз с ними столкнулся таких счетов для разные банки БСУ в гривне было открыто около трех десятков (БСУ тогда была больше 200 банков). Корсчета открывались под самые разные операции. Не обязательно карточные. Свифт при работе по гривневым корсчетам не применялся. Но ройтерс помню встречался. Не скажу что часто, но сообщения их формата мне попадались. Но не часто. Что применялось и применяется сейчас чвще всего не скажу т.к. мне оно не было интересно ни тогда не сейчас. Добавить к сказанному уже вряд ли что смогу. Но думаю уже хорошо то что еще утром вы весьма скептически относились вообше к возможности существования подобных счетов, в теперь ваши знания на этот счет несколько улучшились. Flamingo 1

Повідомлень: 7212 З нами з: 20.03.15 Подякував: 111 раз. Подякували: 1992 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 жов, 2021 17:59 MASolomko написав: Ananas1start, немає різниці де ви зробити оплату комунальної послуги: через веб-версію або через застосунок. І там, і там оплата буде як "оплата в Інтернеті". Ananas1start, немає різниці де ви зробити оплату комунальної послуги: через веб-версію або через застосунок. І там, і там оплата буде як "оплата в Інтернеті".



добавив свою картку укрсиббанку в приват 24 , при оплаті зявилась , вібрав її , прийшов код підтвердження , ввів і вибиває отака помилка . спочатку подумав що справа в лімітах (встановлено тільки оплата в неті , всі інші по 0) поставив ще ліміт в графі "перевід на карту" почекав годину - нічого не помінялось , отаку помилку вибиває



сама карта працює , робив успішну оплату за інтернет і покупку в інтернет магазині - все ок



добавив свою картку укрсиббанку в приват 24 , при оплаті зявилась , вібрав її , прийшов код підтвердження , ввів і вибиває отака помилка . спочатку подумав що справа в лімітах (встановлено тільки оплата в неті , всі інші по 0) поставив ще ліміт в графі "перевід на карту" почекав годину - нічого не помінялось , отаку помилку вибиваєсама карта працює , робив успішну оплату за інтернет і покупку в інтернет магазині - все ок Ananas1start Повідомлень: 264 З нами з: 19.02.20 Подякував: 37 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 8953895489558956 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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