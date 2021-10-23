Додано: П'ят 22 жов, 2021 17:43

Newbie я никому не собираюсь ничего доказывать. Просто я понимаю что лоро-ностро счета это обьективная реальность. Их открывают те банки кому это нужно. И на те бан которым это тоже нужно. Например в том банке где я в первый раз с ними столкнулся таких счетов для разные банки БСУ в гривне было открыто около трех десятков (БСУ тогда была больше 200 банков). Корсчета открывались под самые разные операции. Не обязательно карточные. Свифт при работе по гривневым корсчетам не применялся. Но ройтерс помню встречался. Не скажу что часто, но сообщения их формата мне попадались. Но не часто. Что применялось и применяется сейчас чвще всего не скажу т.к. мне оно не было интересно ни тогда не сейчас. Добавить к сказанному уже вряд ли что смогу. Но думаю уже хорошо то что еще утром вы весьма скептически относились вообше к возможности существования подобных счетов, в теперь ваши знания на этот счет несколько улучшились.