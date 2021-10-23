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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8953895489558956
Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 16:56

  alibob написав:я думаю, все участники дискуссии понимают о каком виде мгновенного перевода идёт речь

Я честно не понял, что это за р2р, который позволяет делать переводы с карт на счета. И как вообще это можно сделать мгновенно, если там просматривается интеграция как минимум интернет-банкинга, АБС, процессинга и, если нужно, СЭП НБУ.
newbie
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 17:43

Newbie я никому не собираюсь ничего доказывать. Просто я понимаю что лоро-ностро счета это обьективная реальность. Их открывают те банки кому это нужно. И на те бан которым это тоже нужно. Например в том банке где я в первый раз с ними столкнулся таких счетов для разные банки БСУ в гривне было открыто около трех десятков (БСУ тогда была больше 200 банков). Корсчета открывались под самые разные операции. Не обязательно карточные. Свифт при работе по гривневым корсчетам не применялся. Но ройтерс помню встречался. Не скажу что часто, но сообщения их формата мне попадались. Но не часто. Что применялось и применяется сейчас чвще всего не скажу т.к. мне оно не было интересно ни тогда не сейчас. Добавить к сказанному уже вряд ли что смогу. Но думаю уже хорошо то что еще утром вы весьма скептически относились вообше к возможности существования подобных счетов, в теперь ваши знания на этот счет несколько улучшились.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 17:59

  MASolomko написав:Ananas1start, немає різниці де ви зробити оплату комунальної послуги: через веб-версію або через застосунок. І там, і там оплата буде як "оплата в Інтернеті".


добавив свою картку укрсиббанку в приват 24 , при оплаті зявилась , вібрав її , прийшов код підтвердження , ввів і вибиває отака помилка . спочатку подумав що справа в лімітах (встановлено тільки оплата в неті , всі інші по 0) поставив ще ліміт в графі "перевід на карту" почекав годину - нічого не помінялось , отаку помилку вибиває

сама карта працює , робив успішну оплату за інтернет і покупку в інтернет магазині - все ок

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Ananas1start
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 18:44

  Ananas1start написав:
  MASolomko написав:Ananas1start, немає різниці де ви зробити оплату комунальної послуги: через веб-версію або через застосунок. І там, і там оплата буде як "оплата в Інтернеті".


добавив свою картку укрсиббанку в приват 24 , при оплаті зявилась , вібрав її , прийшов код підтвердження , ввів і вибиває отака помилка . спочатку подумав що справа в лімітах (встановлено тільки оплата в неті , всі інші по 0) поставив ще ліміт в графі "перевід на карту" почекав годину - нічого не помінялось , отаку помилку вибиває

сама карта працює , робив успішну оплату за інтернет і покупку в інтернет магазині - все ок

будь ласка, надайте ваші контакти та деталі в особистому повідомленні.
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ПриватБанк
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 19:01

Re: Приватбанк

Ananas1start, повторите попытку. Если не получается, то обратитесь в поддержку LiqPay для добавления карты в "белый" список.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 20:36

Re: Приватбанк

  Ananas1start написав:добавив свою картку укрсиббанку в приват 24, при оплаті
... вибиває отака помилка
Это корявое обновления приложения, если платить с этой же карты, но в web-версии Приват24, то всё будет ОК. На прошлой неделе дважды поймал такой глюк, заморачиваться не стал, оплатил через браузер.
Intento
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 20:46

  Ananas1start написав:встановлено тільки оплата в неті , всі інші по 0)

У Укрсиба є два ліміти на розрахунки в інтернет: звичайний та 3D-Secure. Тут працює саме останній.
  Ananas1start написав:поставив ще ліміт в графі "перевід на карту"

Так робити не треба, бо крім того, що не буде кешбеку за такою операцією, візьмуть ще й комісію 1%.
klug
 
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