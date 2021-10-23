Я честно не понял, что это за р2р, который позволяет делать переводы с карт на счета. И как вообще это можно сделать мгновенно, если там просматривается интеграция как минимум интернет-банкинга, АБС, процессинга и, если нужно, СЭП НБУ.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 жов, 2021 16:56
Я честно не понял, что это за р2р, который позволяет делать переводы с карт на счета. И как вообще это можно сделать мгновенно, если там просматривается интеграция как минимум интернет-банкинга, АБС, процессинга и, если нужно, СЭП НБУ.
Додано: П'ят 22 жов, 2021 17:43
Newbie я никому не собираюсь ничего доказывать. Просто я понимаю что лоро-ностро счета это обьективная реальность. Их открывают те банки кому это нужно. И на те бан которым это тоже нужно. Например в том банке где я в первый раз с ними столкнулся таких счетов для разные банки БСУ в гривне было открыто около трех десятков (БСУ тогда была больше 200 банков). Корсчета открывались под самые разные операции. Не обязательно карточные. Свифт при работе по гривневым корсчетам не применялся. Но ройтерс помню встречался. Не скажу что часто, но сообщения их формата мне попадались. Но не часто. Что применялось и применяется сейчас чвще всего не скажу т.к. мне оно не было интересно ни тогда не сейчас. Добавить к сказанному уже вряд ли что смогу. Но думаю уже хорошо то что еще утром вы весьма скептически относились вообше к возможности существования подобных счетов, в теперь ваши знания на этот счет несколько улучшились.
Додано: Суб 23 жов, 2021 17:59
добавив свою картку укрсиббанку в приват 24 , при оплаті зявилась , вібрав її , прийшов код підтвердження , ввів і вибиває отака помилка . спочатку подумав що справа в лімітах (встановлено тільки оплата в неті , всі інші по 0) поставив ще ліміт в графі "перевід на карту" почекав годину - нічого не помінялось , отаку помилку вибиває
сама карта працює , робив успішну оплату за інтернет і покупку в інтернет магазині - все ок
Додано: Суб 23 жов, 2021 18:44
Додано: Суб 23 жов, 2021 19:01
Re: Приватбанк
Ananas1start, повторите попытку. Если не получается, то обратитесь в поддержку LiqPay для добавления карты в "белый" список.
Додано: Суб 23 жов, 2021 20:36
Re: Приватбанк
Это корявое обновления приложения, если платить с этой же карты, но в web-версии Приват24, то всё будет ОК. На прошлой неделе дважды поймал такой глюк, заморачиваться не стал, оплатил через браузер.
Додано: Суб 23 жов, 2021 20:46
У Укрсиба є два ліміти на розрахунки в інтернет: звичайний та 3D-Secure. Тут працює саме останній.
Так робити не треба, бо крім того, що не буде кешбеку за такою операцією, візьмуть ще й комісію 1%.
Додано: Нед 24 жов, 2021 00:56
Re: Приватбанк
всім спс за активну допомогу , я погуглив і знайшов в чому проблема - в мене одна карта моя , а інша батьків і чомусь неможна робити так оплату ( просто обожнюю такі дивні , не логічні обмеження )
якщо хтось знає як це вирішити , буду радий почути ) хоча я так розумію , що тут мало що можна зробити
Додано: Нед 24 жов, 2021 04:16
Re: Приватбанк
Позвонили с Привата и сказали, что дают 5% кешбека за расчет карточкой через POS-Терминал. В моем приложении не нашла правила , условия этого предложения. Может кто подскажет где почитать?
Додано: Нед 24 жов, 2021 04:46
Почитайте прямо в данной ветке, тут много об этом пишется. Поищите поиском "кешбэк", "кэшбэк", "кешбек" (это слово имеет три варианта написания).
У меня встречный вопрос: как давно не пользовались картой? Я не пользовался с июля прошлого года, потом, правда, один раз расплатился в мае - и мне никаких предложений не приходит. Но теперь карта будет лежать на полке до последнего...
|