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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 24 жов, 2021 05:42
Искатель написав:
У меня встречный вопрос: как давно не пользовались картой? Я не пользовался с июля прошлого года, потом, правда, один раз расплатился в мае - и мне никаких предложений не приходит. Но теперь карта будет лежать на полке до последнего...
Ну то індивідуально.
Мені давали 5% у грудні 2020. З лютого цього року картка на поличці для покупок (КЛ 75). Тільки отримував переказ та відкривав депо на 1 міс з неї. Тепер знову запропонували. Але гарантії нема, що через якийсь визначений проміжок щось дадуть.
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Додано: Нед 24 жов, 2021 08:41
Напомните,пополнить Кредитку можно любым способом до 18.00 25 числа,верно?
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novichok
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Додано: Нед 24 жов, 2021 08:44
novichok написав:
Напомните,пополнить Кредитку можно любым способом до 18.00 25 числа,верно?
Ну вообще-то до 23:50, но лучше конечно не тянуть и таки загаситься в первой половине 25 числа
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Додано: Нед 24 жов, 2021 09:22
novichok написав:
пополнить Кредитку можно любым способом до 18.00 25 числа,верно?
Можно в любой день, в любое время )
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