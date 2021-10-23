|
|
|
Приватбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 24 жов, 2021 05:42
Искатель написав:
У меня встречный вопрос: как давно не пользовались картой? Я не пользовался с июля прошлого года, потом, правда, один раз расплатился в мае - и мне никаких предложений не приходит. Но теперь карта будет лежать на полке до последнего...
Ну то індивідуально.
Мені давали 5% у грудні 2020. З лютого цього року картка на поличці для покупок (КЛ 75). Тільки отримував переказ та відкривав депо на 1 міс з неї. Тепер знову запропонували. Але гарантії нема, що через якийсь визначений проміжок щось дадуть.
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 4592
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 71 раз.
- Подякували: 690 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 24 жов, 2021 08:41
Напомните,пополнить Кредитку можно любым способом до 18.00 25 числа,верно?
-
novichok
-
-
- Повідомлень: 2414
- З нами з: 31.03.13
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 194 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 24 жов, 2021 08:44
novichok написав:
Напомните,пополнить Кредитку можно любым способом до 18.00 25 числа,верно?
Ну вообще-то до 23:50, но лучше конечно не тянуть и таки загаситься в первой половине 25 числа
-
Flamingo
-
1
-
- Повідомлень: 7216
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 111 раз.
- Подякували: 1995 раз.
-
- Профіль
-
1
1
1
Додано: Нед 24 жов, 2021 09:22
novichok написав:
пополнить Кредитку можно любым способом до 18.00 25 числа,верно?
Можно в любой день, в любое время )
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 5963
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 687 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 24 жов, 2021 16:31
При попытке толкнуть с мони на Универсалку,Моня рисует комисс и предлагает оплатить зачисление. Они не дружат?
-
novichok
-
-
- Повідомлень: 2414
- З нами з: 31.03.13
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 194 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 24 жов, 2021 16:35
novichok написав:
При попытке толкнуть с мони на Универсалку,Моня рисует комисс и предлагает оплатить зачисление. Они не дружат?
У меня такого нет
Може Моня просто пердупреждает, шо у #зеленелайно будет комисс при зачислении на карту (на КдВ).
Откуда вы узнали, шо именно на Уни зачисляете?
А мож то бизнес-карта-ключ в Привате? Там тож может быть своя комисс 1..3грн.
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 1101
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 61 раз.
- Подякували: 184 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 24 жов, 2021 16:56
novichok написав:
При попытке толкнуть с мони на Универсалку,Моня рисует комисс и предлагает оплатить зачисление. Они не дружат?
Ну тык на универсальной внешний заход платный с любого банка.
-
посетитель
-
-
- Повідомлень: 384
- З нами з: 22.12.18
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 54 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 24 жов, 2021 17:00
посетитель написав: novichok написав:
При попытке толкнуть с мони на Универсалку,Моня рисует комисс и предлагает оплатить зачисление. Они не дружат?
Ну тык на универсальной внешний заход платный с любого банка.
Как это?
Постоянно перевожу с Мони всяким отсталым перцам на Приват
Причем особопринципиально на КдВ.
Моня ниде не берет комисс. А Приват лупит комисс 0.5% ток за зачисление на КдВ, там же обнал нашару
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 1101
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 61 раз.
- Подякували: 184 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 24 жов, 2021 17:22
Amethyst написав: посетитель написав: novichok написав:
При попытке толкнуть с мони на Универсалку,Моня рисует комисс и предлагает оплатить зачисление. Они не дружат?
Ну тык на универсальной внешний заход платный с любого банка.
Как это?
Постоянно перевожу с Мони всяким отсталым перцам на Приват
Причем особопринципиально на КдВ.
Моня ниде не берет комисс. А Приват лупит комисс 0.5% ток за зачисление на КдВ, там же обнал нашару
Ой блин, точно.С картой для выплат перепутал.
Там похоже что на нее заход(а не на универсальную как человек думает).Ну моно и предлагает компенсировать комиссию.
-
посетитель
-
-
- Повідомлень: 384
- З нами з: 22.12.18
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 54 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 24 жов, 2021 17:44
посетитель написав:
моно и предлагает компенсировать комиссию
нее, он не предлагает компенсировать
Он просто информирует, шо комисс может быть
Компенс-ть совсем не обязательно, и даж вредно, т.к. клиент, шо предлагает пополнить ему КдВ должен САМ понимать на шо попадает
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 1101
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 61 раз.
- Подякували: 184 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IGNAT
і 1 гість
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|