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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8954895589568957
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 05:42

Re: Приватбанк

  Искатель написав:У меня встречный вопрос: как давно не пользовались картой? Я не пользовался с июля прошлого года, потом, правда, один раз расплатился в мае - и мне никаких предложений не приходит. Но теперь карта будет лежать на полке до последнего...


Ну то індивідуально.
Мені давали 5% у грудні 2020. З лютого цього року картка на поличці для покупок (КЛ 75). Тільки отримував переказ та відкривав депо на 1 міс з неї. Тепер знову запропонували. Але гарантії нема, що через якийсь визначений проміжок щось дадуть.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 08:41

Напомните,пополнить Кредитку можно любым способом до 18.00 25 числа,верно?
novichok
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 08:44

  novichok написав:Напомните,пополнить Кредитку можно любым способом до 18.00 25 числа,верно?

Ну вообще-то до 23:50, но лучше конечно не тянуть и таки загаситься в первой половине 25 числа
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 09:22

  novichok написав:пополнить Кредитку можно любым способом до 18.00 25 числа,верно?

Можно в любой день, в любое время )
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 16:31

При попытке толкнуть с мони на Универсалку,Моня рисует комисс и предлагает оплатить зачисление. Они не дружат?
novichok
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 16:35

  novichok написав:При попытке толкнуть с мони на Универсалку,Моня рисует комисс и предлагает оплатить зачисление. Они не дружат?

У меня такого нет
Може Моня просто пердупреждает, шо у #зеленелайно будет комисс при зачислении на карту (на КдВ).
Откуда вы узнали, шо именно на Уни зачисляете?
А мож то бизнес-карта-ключ в Привате? Там тож может быть своя комисс 1..3грн.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 16:56

  novichok написав:При попытке толкнуть с мони на Универсалку,Моня рисует комисс и предлагает оплатить зачисление. Они не дружат?

Ну тык на универсальной внешний заход платный с любого банка.
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 17:00

  посетитель написав:
  novichok написав:При попытке толкнуть с мони на Универсалку,Моня рисует комисс и предлагает оплатить зачисление. Они не дружат?

Ну тык на универсальной внешний заход платный с любого банка.

Как это?
Постоянно перевожу с Мони всяким отсталым перцам на Приват :mrgreen:
Причем особопринципиально на КдВ.
Моня ниде не берет комисс. А Приват лупит комисс 0.5% ток за зачисление на КдВ, там же обнал нашару
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 17:22

  Amethyst написав:
  посетитель написав:
  novichok написав:При попытке толкнуть с мони на Универсалку,Моня рисует комисс и предлагает оплатить зачисление. Они не дружат?

Ну тык на универсальной внешний заход платный с любого банка.

Как это?
Постоянно перевожу с Мони всяким отсталым перцам на Приват :mrgreen:
Причем особопринципиально на КдВ.
Моня ниде не берет комисс. А Приват лупит комисс 0.5% ток за зачисление на КдВ, там же обнал нашару

Ой блин, точно.С картой для выплат перепутал.
Там похоже что на нее заход(а не на универсальную как человек думает).Ну моно и предлагает компенсировать комиссию.
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 17:44

Re: Приватбанк

  посетитель написав:моно и предлагает компенсировать комиссию

нее, он не предлагает компенсировать
Он просто информирует, шо комисс может быть
Компенс-ть совсем не обязательно, и даж вредно, т.к. клиент, шо предлагает пополнить ему КдВ должен САМ понимать на шо попадает :)
Amethyst
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