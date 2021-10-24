Это карта КДВ для зачисления и моня предлагает вам заплатить комиссию 0,5% за зачисление на КДВ вместо получателя перевода. Зачисление на Уни без комиссии.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 24 жов, 2021 18:51
Додано: Пон 25 жов, 2021 01:47
Это индивидуальные предложения, поэтому почитать нигде нельзя, можно только уточнить условия в отделение в менеджера или на 3700. Мне тоже такое предложили, но когда стал выяснять подробности, то оказалось, что 5% дают только за оплату в счет кредитного лимита Универсальной в пос-терминалах. К тому 5% кеш-бек зачисляют бонусами на Бонус+. Но условия могут отличаться для разных клиентов, поэтому уточняйте.
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