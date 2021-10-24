Это карта КДВ для зачисления и моня предлагает вам заплатить комиссию 0,5% за зачисление на КДВ вместо получателя перевода. Зачисление на Уни без комиссии.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 24 жов, 2021 18:51
Додано: Пон 25 жов, 2021 01:47
Это индивидуальные предложения, поэтому почитать нигде нельзя, можно только уточнить условия в отделение в менеджера или на 3700. Мне тоже такое предложили, но когда стал выяснять подробности, то оказалось, что 5% дают только за оплату в счет кредитного лимита Универсальной в пос-терминалах. К тому 5% кеш-бек зачисляют бонусами на Бонус+. Но условия могут отличаться для разных клиентов, поэтому уточняйте.
Додано: Пон 25 жов, 2021 08:02
Я скептически относился и по прежнему отношусь не к существованию лоро счетов, а к возможности осуществлять через них, а не через СЭП НБУ платежи и переводы физлиц между банками Украины. Тем более, что Вы никак не доказали это, хотя заявляли об этом.
Кроме того, осмелюсь заметить, что Ройтерс - это агенство (поставщик) финансовой информации, продуктами которого для банков являются в т.ч. терминалы доступа к торговым площадкам, применяемые в работе казначейств, но никак не для осуществления массовых платежей и переводов физлиц вместо СЭП НБУ.
Т.о. Вы что-то слышали о работе казначейств в банках (лоро-ностро счета, Ройтерс), но неправильно применяете эту информацию к платежам и переводам физлиц (не можете пояснить или доказать свои утверждения). Я не говорю хорошо это или плохо (не люблю оценивать незнакомых мне людей), но возможно, в т.ч. для Вас было бы лучше, если бы Вы могли доказывать то, что Вы говорите и не заменять это увиливанием и оценками собеседников.
Додано: Пон 25 жов, 2021 08:20
Как и все остальные операции, через дебет и кредит соответствующих счетов (в т.ч. если нужно, транзитных). Или Вы полагаете, что можно в одностороннем порядке изменить остаток на одном счете и все? Но тогда же нарушится баланс. В проводках отображается движение средств между счетами, а не сам Свифт, как и не СЭП НБУ, при работе с которым используется куча транзитных счетов.
Додано: Пон 25 жов, 2021 08:50
Почему на одном счете? Почему в одностороннем?
Откуда такие странные выводы?
Действительно не понимаете как это работает? Вы ж вроде специалист во всех направлениях.
|