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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 8955895689578958 Додано: Нед 24 жов, 2021 18:51 novichok написав: При попытке толкнуть с мони на Универсалку,Моня рисует комисс и предлагает оплатить зачисление. Они не дружат? При попытке толкнуть с мони на Универсалку,Моня рисует комисс и предлагает оплатить зачисление. Они не дружат?

Это карта КДВ для зачисления и моня предлагает вам заплатить комиссию 0,5% за зачисление на КДВ вместо получателя перевода. Зачисление на Уни без комиссии. Это карта КДВ для зачисления и моня предлагает вам заплатить комиссию 0,5% за зачисление на КДВ вместо получателя перевода. Зачисление на Уни без комиссии. Sanio Повідомлень: 1015 З нами з: 03.09.14 Подякував: 27 раз. Подякували: 125 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 жов, 2021 01:47 Лагуна написав: Позвонили с Привата и сказали, что дают 5% кешбека за расчет карточкой через POS-Терминал. В моем приложении не нашла правила , условия этого предложения. Может кто подскажет где почитать? Позвонили с Привата и сказали, что дают 5% кешбека за расчет карточкой через POS-Терминал. В моем приложении не нашла правила , условия этого предложения. Может кто подскажет где почитать?

Это индивидуальные предложения, поэтому почитать нигде нельзя, можно только уточнить условия в отделение в менеджера или на 3700. Мне тоже такое предложили, но когда стал выяснять подробности, то оказалось, что 5% дают только за оплату в счет кредитного лимита Универсальной в пос-терминалах. К тому 5% кеш-бек зачисляют бонусами на Бонус+. Но условия могут отличаться для разных клиентов, поэтому уточняйте. Это индивидуальные предложения, поэтому почитать нигде нельзя, можно только уточнить условия в отделение в менеджера или на 3700. Мне тоже такое предложили, но когда стал выяснять подробности, то оказалось, что 5% дают только за оплату в счет кредитного лимита Универсальной в пос-терминалах. К тому 5% кеш-бек зачисляют бонусами на Бонус+. Но условия могут отличаться для разных клиентов, поэтому уточняйте. Sanio Повідомлень: 1015 З нами з: 03.09.14 Подякував: 27 раз. Подякували: 125 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 жов, 2021 08:02 Flamingo написав: хорошо то что еще утром вы весьма скептически относились вообше к возможности существования подобных счетов, в теперь ваши знания на этот счет несколько улучшились. хорошо то что еще утром вы весьма скептически относились вообше к возможности существования подобных счетов, в теперь ваши знания на этот счет несколько улучшились.

Я скептически относился и по прежнему отношусь не к существованию лоро счетов, а к возможности осуществлять через них, а не через СЭП НБУ платежи и переводы физлиц между банками Украины. Тем более, что Вы никак не доказали это, хотя заявляли об этом.



Кроме того, осмелюсь заметить, что Ройтерс - это агенство (поставщик) финансовой информации, продуктами которого для банков являются в т.ч. терминалы доступа к торговым площадкам, применяемые в работе казначейств, но никак не для осуществления массовых платежей и переводов физлиц вместо СЭП НБУ.



Т.о. Вы что-то слышали о работе казначейств в банках (лоро-ностро счета, Ройтерс), но неправильно применяете эту информацию к платежам и переводам физлиц (не можете пояснить или доказать свои утверждения). Я не говорю хорошо это или плохо (не люблю оценивать незнакомых мне людей), но возможно, в т.ч. для Вас было бы лучше, если бы Вы могли доказывать то, что Вы говорите и не заменять это увиливанием и оценками собеседников. Я скептически относился и по прежнему отношусь не к существованию лоро счетов, а к возможности осуществлять через них, а не через СЭП НБУ платежи и переводы физлиц между банками Украины. Тем более, что Вы никак не доказали это, хотя заявляли об этом.Кроме того, осмелюсь заметить, что Ройтерс - это агенство (поставщик) финансовой информации, продуктами которого для банков являются в т.ч. терминалы доступа к торговым площадкам, применяемые в работе казначейств, но никак не для осуществления массовых платежей и переводов физлиц вместо СЭП НБУ.Т.о. Вы что-то слышали о работе казначейств в банках (лоро-ностро счета, Ройтерс), но неправильно применяете эту информацию к платежам и переводам физлиц (не можете пояснить или доказать свои утверждения). Я не говорю хорошо это или плохо (не люблю оценивать незнакомых мне людей), но возможно, в т.ч. для Вас было бы лучше, если бы Вы могли доказывать то, что Вы говорите и не заменять это увиливанием и оценками собеседников. newbie Повідомлень: 6547 З нами з: 22.06.15 Подякував: 22 раз. Подякували: 607 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 жов, 2021 08:20 Aps написав: Ну а Свифт как в проводках отобразится? Ну а Свифт как в проводках отобразится?

Как и все остальные операции, через дебет и кредит соответствующих счетов (в т.ч. если нужно, транзитных). Или Вы полагаете, что можно в одностороннем порядке изменить остаток на одном счете и все? Но тогда же нарушится баланс. В проводках отображается движение средств между счетами, а не сам Свифт, как и не СЭП НБУ, при работе с которым используется куча транзитных счетов. Как и все остальные операции, через дебет и кредит соответствующих счетов (в т.ч. если нужно, транзитных). Или Вы полагаете, что можно в одностороннем порядке изменить остаток на одном счете и все? Но тогда же нарушится баланс. В проводках отображается движение средств между счетами, а не сам Свифт, как и не СЭП НБУ, при работе с которым используется куча транзитных счетов. newbie Повідомлень: 6547 З нами з: 22.06.15 Подякував: 22 раз. Подякували: 607 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 жов, 2021 08:50 newbie написав: Как и все остальные операции, через дебет и кредит соответствующих счетов (в т.ч. если нужно, транзитных). Или Вы полагаете, что можно в одностороннем порядке изменить остаток на одном счете и все? Но тогда же нарушится баланс. В проводках отображается движение средств между счетами, а не сам Свифт, как и не СЭП НБУ, при работе с которым используется куча транзитных счетов. Как и все остальные операции, через дебет и кредит соответствующих счетов (в т.ч. если нужно, транзитных). Или Вы полагаете, что можно в одностороннем порядке изменить остаток на одном счете и все? Но тогда же нарушится баланс. В проводках отображается движение средств между счетами, а не сам Свифт, как и не СЭП НБУ, при работе с которым используется куча транзитных счетов.



Почему на одном счете? Почему в одностороннем?

Откуда такие странные выводы?

Действительно не понимаете как это работает? Вы ж вроде специалист во всех направлениях. Почему на одном счете? Почему в одностороннем?Откуда такие странные выводы?Действительно не понимаете как это работает? Вы ж вроде специалист во всех направлениях. Aps

Повідомлень: 3626 З нами з: 24.06.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 404 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 жов, 2021 09:07 Aps написав: newbie написав: Почему на одном счете? Почему в одностороннем?

Откуда такие странные выводы?

Действительно не понимаете как это работает? Вы ж вроде специалист во всех направлениях. Почему на одном счете? Почему в одностороннем?Откуда такие странные выводы?Действительно не понимаете как это работает? Вы ж вроде специалист во всех направлениях.

Вы спросили, как отображаются свифт-операции. При этом сослались на то, что свифт - это система передачи информационных сообщений (вроде в этом проблема и это обо всем говорит). Но и по СЭП НБУ передаются информационные сообшения (платежные, квитовочные и другие технологические файлы). Не мешками же там деньги возят. Из этого я всего лишь предположил, что Вы думаете, что исходя из свифтовки всего лишь изменяется остаток на счете получателя (или отправителя) и все. Но так не бывает, остатки на счетах изменяются только на основании проводок. О чем я Вам и сказал. Что я здесь не понял или не знаю? Поясните. Вы спросили, как отображаются свифт-операции. При этом сослались на то, что свифт - это система передачи информационных сообщений (вроде в этом проблема и это обо всем говорит). Но и по СЭП НБУ передаются информационные сообшения (платежные, квитовочные и другие технологические файлы). Не мешками же там деньги возят. Из этого я всего лишь предположил, что Вы думаете, что исходя из свифтовки всего лишь изменяется остаток на счете получателя (или отправителя) и все. Но так не бывает, остатки на счетах изменяются только на основании проводок. О чем я Вам и сказал. Что я здесь не понял или не знаю? Поясните. newbie Повідомлень: 6547 З нами з: 22.06.15 Подякував: 22 раз. Подякували: 607 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 жов, 2021 09:56 newbie написав: Что я здесь не понял или не знаю? Поясните. Что я здесь не понял или не знаю? Поясните.



Не поняли как банки могут работать с кореспонденскими счетами не используя стандартные системы платежей (СЭП Cвифт МПС etc.)

Молчу уже про сделанные выводы. Не поняли как банки могут работать с кореспонденскими счетами не используя стандартные системы платежей (СЭП Cвифт МПС etc.)Молчу уже про сделанные выводы. Aps

Повідомлень: 3626 З нами з: 24.06.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 404 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 жов, 2021 10:23 Aps написав: newbie написав:

Не поняли как банки могут работать с кореспонденскими счетами не используя стандартные системы платежей (СЭП Cвифт МПС etc.)

Молчу уже про сделанные выводы. Не поняли как банки могут работать с кореспонденскими счетами не используя стандартные системы платежей (СЭП Cвифт МПС etc.)Молчу уже про сделанные выводы.

А где Вы об этом говорили, в вопросе о том как проводится свифт? И из чего взяли, что я этого не понял?



Действительно, могут, например, в случае чрезвычайной ситуации отвезти в банк корреспондент или в СЭП НБУ бумажное распоряжение о том, что нужно сделать с открытым у них корсчетом.



Но это же нештаная ситуация и не тот случай, когда человек в 9 вечера отправил перевод в другой банк и он через 5 минут дошел, причем бесплатно.



Или Вы хотите сказать, что банки могут работать со своим корсчетом в СЭП НБУ полностью без участия СЭП НБУ?



Не говорите загадками, поясните, что Вы имели ввиду и как это делается. А то у нас обсуждения типа "не понял/не знаешь, а что и как не скажу, т.к. ты итак все знаешь" А где Вы об этом говорили, в вопросе о том как проводится свифт? И из чего взяли, что я этого не понял?Действительно, могут, например, в случае чрезвычайной ситуации отвезти в банк корреспондент или в СЭП НБУ бумажное распоряжение о том, что нужно сделать с открытым у них корсчетом.Но это же нештаная ситуация и не тот случай, когда человек в 9 вечера отправил перевод в другой банк и он через 5 минут дошел, причем бесплатно.Или Вы хотите сказать, что банки могут работать со своим корсчетом в СЭП НБУ полностью без участия СЭП НБУ?Не говорите загадками, поясните, что Вы имели ввиду и как это делается. А то у нас обсуждения типа "не понял/не знаешь, а что и как не скажу, т.к. ты итак все знаешь" newbie Повідомлень: 6547 З нами з: 22.06.15 Подякував: 22 раз. Подякували: 607 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 8955895689578958 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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