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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8956895789588959
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 12:32

  newbie написав:Я скептически относился и по прежнему отношусь не к существованию лоро счетов, а к возможности осуществлять через них, а не через СЭП НБУ платежи и переводы физлиц между банками Украины.

Якраз яскравим прикладом використання ЛОРО/НОСТРО рахунків є цілодобові миттєві платежі між рахунками фізосіб різних банків, які мають договірні відносини і кореспондентські рахунки один в одному. Для таких платежів не використовується СЕП НБУ. І це не р2р перекази.
А щодо конкретного всім відомого банку, з яким Приват співпрацює, то там все просто відбувається. Приват має коррахунок, з якого списуються кошти на користь одержувача платежу. Аналогічно і за операціями в ТСО. Приват за це отримує від банка-партнера комісійну винагороду. А свій коррахунок поповнює в міру потреби. Але ніякі платежі через СЕП НБУ між фізособами в даному випадку банк не здійснює.
Sanio
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 13:28

Вопрос представителю. Внезапно в УБКИ отдельно появился договор на кредит (Оплата частями) ещё от 25.11.2020 года. Осталось погасить ещё 3 платежа из 15, т.е. осталась небольшая сумма в пару тыс. грн. В появившемся сегодня кредите висит в долге вся сумма кредита минус 1 платеж. Получается, что в УБКИ снова висит начальный долг, не засчитаны 12 погашений с Универсальной и ещё висят пару тыс. грн долга на Универсальной, на которой, собственно, и проходит Оплата частями. Из-за этого всего кредитный рейтинг немного просел, чему я совершенно не рад. Объясните, пожалуйста, почему Приват банк отправляет в УБКИ ложные данные и кто за это всё будет отвечать? Ожидаю с вашей стороны сорри-бонус (компенсацию) за эту ситуацию и удаление этого непонятного договора с УБКИ. В ином случае оставлю негативный отзыв на Минфине и больше не буду пользоваться вашей кредитной картой.
Striker
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  #<1 ... 8956895789588959
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