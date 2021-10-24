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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 8956895789588959 Додано: Пон 25 жов, 2021 12:32 newbie написав: Я скептически относился и по прежнему отношусь не к существованию лоро счетов, а к возможности осуществлять через них, а не через СЭП НБУ платежи и переводы физлиц между банками Украины. Я скептически относился и по прежнему отношусь не к существованию лоро счетов, а к возможности осуществлять через них, а не через СЭП НБУ платежи и переводы физлиц между банками Украины.

Якраз яскравим прикладом використання ЛОРО/НОСТРО рахунків є цілодобові миттєві платежі між рахунками фізосіб різних банків, які мають договірні відносини і кореспондентські рахунки один в одному. Для таких платежів не використовується СЕП НБУ. І це не р2р перекази.

А щодо конкретного всім відомого банку, з яким Приват співпрацює, то там все просто відбувається. Приват має коррахунок, з якого списуються кошти на користь одержувача платежу. Аналогічно і за операціями в ТСО. Приват за це отримує від банка-партнера комісійну винагороду. А свій коррахунок поповнює в міру потреби. Але ніякі платежі через СЕП НБУ між фізособами в даному випадку банк не здійснює. Якраз яскравим прикладом використання ЛОРО/НОСТРО рахунків є цілодобові миттєві платежі між рахунками фізосіб різних банків, які мають договірні відносини і кореспондентські рахунки один в одному. Для таких платежів не використовується СЕП НБУ. І це не р2р перекази.А щодо конкретного всім відомого банку, з яким Приват співпрацює, то там все просто відбувається. Приват має коррахунок, з якого списуються кошти на користь одержувача платежу. Аналогічно і за операціями в ТСО. Приват за це отримує від банка-партнера комісійну винагороду. А свій коррахунок поповнює в міру потреби. Але ніякі платежі через СЕП НБУ між фізособами в даному випадку банк не здійснює. Sanio Повідомлень: 1016 З нами з: 03.09.14 Подякував: 27 раз. Подякували: 125 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 жов, 2021 13:28 Вопрос представителю . Внезапно в УБКИ отдельно появился договор на кредит (Оплата частями) ещё от 25.11.2020 года. Осталось погасить ещё 3 платежа из 15, т.е. осталась небольшая сумма в пару тыс. грн. В появившемся сегодня кредите висит в долге вся сумма кредита минус 1 платеж. Получается, что в УБКИ снова висит начальный долг, не засчитаны 12 погашений с Универсальной и ещё висят пару тыс. грн долга на Универсальной, на которой, собственно, и проходит Оплата частями. Из-за этого всего кредитный рейтинг немного просел, чему я совершенно не рад. Объясните, пожалуйста, почему Приват банк отправляет в УБКИ ложные данные и кто за это всё будет отвечать? Ожидаю с вашей стороны сорри-бонус (компенсацию) за эту ситуацию и удаление этого непонятного договора с УБКИ. В ином случае оставлю негативный отзыв на Минфине и больше не буду пользоваться вашей кредитной картой. Striker

Повідомлень: 2438 З нами з: 15.02.20 Подякував: 2132 раз. Подякували: 3612 раз. Профіль 28 13 28 ВідповістиЦитата #<1 ... 8956895789588959 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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