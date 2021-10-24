Якраз яскравим прикладом використання ЛОРО/НОСТРО рахунків є цілодобові миттєві платежі між рахунками фізосіб різних банків, які мають договірні відносини і кореспондентські рахунки один в одному. Для таких платежів не використовується СЕП НБУ. І це не р2р перекази.
А щодо конкретного всім відомого банку, з яким Приват співпрацює, то там все просто відбувається. Приват має коррахунок, з якого списуються кошти на користь одержувача платежу. Аналогічно і за операціями в ТСО. Приват за це отримує від банка-партнера комісійну винагороду. А свій коррахунок поповнює в міру потреби. Але ніякі платежі через СЕП НБУ між фізособами в даному випадку банк не здійснює.