newbie написав:Я скептически относился и по прежнему отношусь не к существованию лоро счетов, а к возможности осуществлять через них, а не через СЭП НБУ платежи и переводы физлиц между банками Украины.
Якраз яскравим прикладом використання ЛОРО/НОСТРО рахунків є цілодобові миттєві платежі між рахунками фізосіб різних банків, які мають договірні відносини і кореспондентські рахунки один в одному. Для таких платежів не використовується СЕП НБУ. І це не р2р перекази. А щодо конкретного всім відомого банку, з яким Приват співпрацює, то там все просто відбувається. Приват має коррахунок, з якого списуються кошти на користь одержувача платежу. Аналогічно і за операціями в ТСО. Приват за це отримує від банка-партнера комісійну винагороду. А свій коррахунок поповнює в міру потреби. Але ніякі платежі через СЕП НБУ між фізособами в даному випадку банк не здійснює.
Вопрос представителю. Внезапно в УБКИ отдельно появился договор на кредит (Оплата частями) ещё от 25.11.2020 года. Осталось погасить ещё 3 платежа из 15, т.е. осталась небольшая сумма в пару тыс. грн. В появившемся сегодня кредите висит в долге вся сумма кредита минус 1 платеж. Получается, что в УБКИ снова висит начальный долг, не засчитаны 12 погашений с Универсальной и ещё висят пару тыс. грн долга на Универсальной, на которой, собственно, и проходит Оплата частями. Из-за этого всего кредитный рейтинг немного просел, чему я совершенно не рад. Объясните, пожалуйста, почему Приват банк отправляет в УБКИ ложные данные и кто за это всё будет отвечать? Ожидаю с вашей стороны сорри-бонус (компенсацию) за эту ситуацию и удаление этого непонятного договора с УБКИ. В ином случае оставлю негативный отзыв на Минфине и больше не буду пользоваться вашей кредитной картой.
Flamingo написав:Даже простым физическим лицам клиентов банков знакомым с принципами прохождения платежей через Сэп и через МПС - бросается в глаза отличие некоторых ими совершаемых платежей которые проходят не так и по скорости поступления и по времени проведения по счету
Вы все время оперируете только одной парой банков, А-банком и Приватбанком. Но это по сути один банк (был), Приватбанк в свое время купил его, а потом продал Суркисам.
У них одинаковые или очень похожие технологии, поэтому переводы и платежи из Приватбанка в А-банк выполняются очень быстро, фактически как внутрибанковские (проводка со счета на счет и все).
И не важно что, теперь некоторые счета там стали называться корсчетами (лоро-ностро). Причина высокой скорости выполнения проводок (платежей и переводов) между этими банками не в этом, а в наличии технологий для этого, т.к. это был один банк.
Но это, вероятно, единственный пример такого. Может еще у банков Тигипко есть что-то похожее (если они технологически одинаковы).
А я говорил об общем случае, например, о платежах из Привата в Укргаз или Ощад, либо несвязанные с ним коммерческие банки. Т.е. о настоящих межбанковских платежах, а не внутрибанковских, которые потом формально стали называться межбанковскими.
Т.е. дело тут не блумберсах и ройтерсах и не в корсчетах, а в технологиях, описания, которых Вы все время избегали.
Flamingo написав:Даже простым физическим лицам клиентов банков знакомым с принципами прохождения платежей через Сэп и через МПС - бросается в глаза отличие некоторых ими совершаемых платежей которые проходят не так и по скорости поступления и по времени проведения по счету
Вы все время оперируете только одной парой банков, А-банком и Приватбанком. Но это по сути один банк (был), Приватбанк в свое время купил его, а потом продал Суркисам. У них одинаковые или очень похожие технологии, поэтому переводы и платежи из Приватбанка в А-банк выполняются очень быстро, фактически как внутрибанковские (проводка со счета на счет и все).
И не важно что, теперь некоторые счета там стали называться корсчетами (лоро-ностро). Причина высокой скорости выполнения проводок (платежей и переводов) между этими банками не в этом, а в наличии технологий для этого, т.к. это был один банк.
Но это, вероятно, единственный пример такого. Может еще у банков Тигипко есть что-то похожее (если они технологически одинаковы).
Вы заблуждаетесь - я писал о самых разных банках. Я просто лишь однажды привел пример Привата и А-банка. Во всех остальных случаях я имел в виду - другие банки. Более того я писал что в том банке где я это видел впервые было открыто несколько десятков прямых корсчетов на украинские банки. И обсуждение в этой ветке возникло вовсе не из-за А-банка. Название - чуть позже тут просили на всякий случай особо не афишировать. И уж там точно Приват никого не покупал и никому ничего не продавал.
ИМХО из-за вашей зацикленности на некоторых вещах вам сложно понять очевидные вещи которые понятны экономистам. Если стоит задача что-то сделать - например направить деньги по такому а не по другому общепринятому пути, то под это выбирается соответствующий инструментарий. Естественно законный. Одним из таких инструментов являются корсчета банков открываемые друг другу. И технологии на самом деле там могут быть самые разные - и подтвекрждения разные. Где надо мгновенность - достигается одним вещами, где надо несколько подтверждений руководителей разного ранга - другими
newbie написав:А я говорил об общем случае, например, о платежах из Привата в Укргаз или Ощад, либо несвязанные с ним коммерческие банки. Т.е. о настоящих межбанковских платежах, а не внутрибанковских, которые потом формально стали называться межбанковскими.
Т.е. дело тут не блумберсах и ройтерсах и не в корсчетах, а в технологиях, описания, которых Вы все время избегали.
Я не технолог и не занимаюсь описанием технологий даже если Вам этого хочется. Я экономист и пытаюсь который день вам доказать очевидные вещи. Вы зачем-то все время пытаетесь соскочить на технологии, вероятно потому что вам сложно понять весьма примитивную экономику вопроса. А технологии это то на чем вы хотели бы меня подловить (типа блумберга-ройтерса ). Не получится. Попытайтесь вникнуть в банальную и весьма примитивну экономику этого процесса. Информации вам дали предостаточно и не только я. Корсчета открытые банками на другие банки существуют и работают, хотя вы об этом не знали еще несколько дней вообще ничего. Счета не открываются просто так, чтобы не платить через корсчет в НБУ. Они открываются под конкретные операции, массовые, частые и однотипные. Либо даже под разовые операции под конкретного клиента, фингруппу и т.п. Если клиент банка А хочет перевести клиенту банка Б и у этих банков есть друг на друга открытые корсчета - такая операция почти наверняка не пойдет через них а пойдет через корсчет НБУ. Но если эти клиенты или эта операция будет соответствовать тем критериям под которые счета открывались - то она пойдет именно через эти корсчета. И такие корсчета вовсе не обязательно открываются между родственными или связаными банками (как раз наоборот - ибо в таких банках эти счета на виду у банковского надзора НБУ). Они открываются когда это НАДО для двух банков для обслуживания их клиентов
Aps написав:банки могут заключать между собой еще и прямые коротношения. Открывают для этого отдельные счета друг у друга. К формату обмена данными у НБУ одно требование - безопасность.
Ключевое слово здесь "могут", а не что так есть, т.е. все банки открыли друг другу корсчета. Вы можете привести примеры таких банков, кроме А-банка и Приватбанка?
Второе ключевое слово это "безопасность". Оно означает, что нужна платежная система.
Если один банк является или был частью другого, то проблем нет, такая система скорее всего есть (т.к. внутрибанковская платежная система есть в любом банке).
Но другим банкам нужно создавать такую систему или пользоваться существующими, которые небыстрые и небесплатные.
Поэтому приведите, пожалуйста, еще примеры банков, кроме вышеуказанной пары, между которыми платежи выполняются очень быстро и бесплатно.
Логику Flamingo я уже понял, она основана на существовании указанной пары банков.
Ваша логика состоит в доказательстве того, что это возможно, в т.ч. ссылками на нормы НБУ.
Но возможность, не означет, что что это есть повсеместно или широко распространено. Т.е. это может быть исключением и не относиться к кейсу, с которого все началось (я уже не помню, куда платил топикстартер, в А-банк или какой-то другой либо он это не указал).
Завершить это обсуждение можно тем, что само собой нелогично и неразумно переводить деньги через СЭП НБУ или другую внешнюю платежную систему, если это можно бесплатно и быстро сделать через свою внутрибанковскую платежную систему (или квазивнутрибанковскую).