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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 8957895889598960> Додано: Пон 25 жов, 2021 12:32 newbie написав: Я скептически относился и по прежнему отношусь не к существованию лоро счетов, а к возможности осуществлять через них, а не через СЭП НБУ платежи и переводы физлиц между банками Украины. Я скептически относился и по прежнему отношусь не к существованию лоро счетов, а к возможности осуществлять через них, а не через СЭП НБУ платежи и переводы физлиц между банками Украины.

Якраз яскравим прикладом використання ЛОРО/НОСТРО рахунків є цілодобові миттєві платежі між рахунками фізосіб різних банків, які мають договірні відносини і кореспондентські рахунки один в одному. Для таких платежів не використовується СЕП НБУ. І це не р2р перекази.

А щодо конкретного всім відомого банку, з яким Приват співпрацює, то там все просто відбувається. Приват має коррахунок, з якого списуються кошти на користь одержувача платежу. Аналогічно і за операціями в ТСО. Приват за це отримує від банка-партнера комісійну винагороду. А свій коррахунок поповнює в міру потреби. Але ніякі платежі через СЕП НБУ між фізособами в даному випадку банк не здійснює. Якраз яскравим прикладом використання ЛОРО/НОСТРО рахунків є цілодобові миттєві платежі між рахунками фізосіб різних банків, які мають договірні відносини і кореспондентські рахунки один в одному. Для таких платежів не використовується СЕП НБУ. І це не р2р перекази.А щодо конкретного всім відомого банку, з яким Приват співпрацює, то там все просто відбувається. Приват має коррахунок, з якого списуються кошти на користь одержувача платежу. Аналогічно і за операціями в ТСО. Приват за це отримує від банка-партнера комісійну винагороду. А свій коррахунок поповнює в міру потреби. Але ніякі платежі через СЕП НБУ між фізособами в даному випадку банк не здійснює. Sanio Повідомлень: 1016 З нами з: 03.09.14 Подякував: 27 раз. Подякували: 125 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 жов, 2021 13:28 Вопрос представителю . Внезапно в УБКИ отдельно появился договор на кредит (Оплата частями) ещё от 25.11.2020 года. Осталось погасить ещё 3 платежа из 15, т.е. осталась небольшая сумма в пару тыс. грн. В появившемся сегодня кредите висит в долге вся сумма кредита минус 1 платеж. Получается, что в УБКИ снова висит начальный долг, не засчитаны 12 погашений с Универсальной и ещё висят пару тыс. грн долга на Универсальной, на которой, собственно, и проходит Оплата частями. Из-за этого всего кредитный рейтинг немного просел, чему я совершенно не рад. Объясните, пожалуйста, почему Приват банк отправляет в УБКИ ложные данные и кто за это всё будет отвечать? Ожидаю с вашей стороны сорри-бонус (компенсацию) за эту ситуацию и удаление этого непонятного договора с УБКИ. В ином случае оставлю негативный отзыв на Минфине и больше не буду пользоваться вашей кредитной картой. Striker

Повідомлень: 2438 З нами з: 15.02.20 Подякував: 2132 раз. Подякували: 3615 раз. Профіль 28 13 28 ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 жов, 2021 13:49 Striker написав: В ином случае оставлю негативный отзыв на Минфине и больше не буду пользоваться вашей кредитной картой. В ином случае оставлю негативный отзыв на Минфине и больше не буду пользоваться вашей кредитной картой.

Представил, как весь офис банка упал в припадке дикого ужаса из-за ваших угроз Представил, как весь офис банка упал в припадке дикого ужаса из-за ваших угроз Vorlon Повідомлень: 9816 З нами з: 14.06.13 Подякував: 468 раз. Подякували: 1054 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 жов, 2021 13:50 Flamingo написав: Даже простым физическим лицам клиентов банков знакомым с принципами прохождения платежей через Сэп и через МПС - бросается в глаза отличие некоторых ими совершаемых платежей которые проходят не так и по скорости поступления и по времени проведения по счету Даже простым физическим лицам клиентов банков знакомым с принципами прохождения платежей через Сэп и через МПС - бросается в глаза отличие некоторых ими совершаемых платежей которые проходят не так и по скорости поступления и по времени проведения по счету

Вы все время оперируете только одной парой банков, А-банком и Приватбанком. Но это по сути один банк (был), Приватбанк в свое время купил его, а потом продал Суркисам.



У них одинаковые или очень похожие технологии, поэтому переводы и платежи из Приватбанка в А-банк выполняются очень быстро, фактически как внутрибанковские (проводка со счета на счет и все).



И не важно что, теперь некоторые счета там стали называться корсчетами (лоро-ностро). Причина высокой скорости выполнения проводок (платежей и переводов) между этими банками не в этом, а в наличии технологий для этого, т.к. это был один банк.



Но это, вероятно, единственный пример такого. Может еще у банков Тигипко есть что-то похожее (если они технологически одинаковы).



А я говорил об общем случае, например, о платежах из Привата в Укргаз или Ощад, либо несвязанные с ним коммерческие банки. Т.е. о настоящих межбанковских платежах, а не внутрибанковских, которые потом формально стали называться межбанковскими.



Т.е. дело тут не блумберсах и ройтерсах и не в корсчетах, а в технологиях, описания, которых Вы все время избегали. Вы все время оперируете только одной парой банков, А-банком и Приватбанком. Но это по сути один банк (был), Приватбанк в свое время купил его, а потом продал Суркисам.У них одинаковые или очень похожие технологии, поэтому переводы и платежи из Приватбанка в А-банк выполняются очень быстро, фактически как внутрибанковские (проводка со счета на счет и все).И не важно что, теперь некоторые счета там стали называться корсчетами (лоро-ностро). Причина высокой скорости выполнения проводок (платежей и переводов) между этими банками не в этом, а в наличии технологий для этого, т.к. это был один банк.Но это, вероятно, единственный пример такого. Может еще у банков Тигипко есть что-то похожее (если они технологически одинаковы).А я говорил об общем случае, например, о платежах из Привата в Укргаз или Ощад, либо несвязанные с ним коммерческие банки. Т.е. о настоящих межбанковских платежах, а не внутрибанковских, которые потом формально стали называться межбанковскими.Т.е. дело тут не блумберсах и ройтерсах и не в корсчетах, а в технологиях, описания, которых Вы все время избегали. newbie Повідомлень: 6551 З нами з: 22.06.15 Подякував: 22 раз. Подякували: 607 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 жов, 2021 14:03 newbie написав: Но это, вероятно, единственный пример такого. Может еще у банков Тигипко есть что-то похожее (если они технологически одинаковы). Но это, вероятно, единственный пример такого. Может еще у банков Тигипко есть что-то похожее (если они технологически одинаковы).

Не. Мгновенно по тропинкам ходит из Привата как минимум в ПУМБ, Альфу, Unex и Окси (Sportbank). Не. Мгновенно по тропинкам ходит из Привата как минимум в ПУМБ, Альфу, Unex и Окси (Sportbank). ramzes4

Повідомлень: 793 З нами з: 29.08.13 Подякував: 1900 раз. Подякували: 215 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 жов, 2021 14:21 newbie написав: Flamingo написав: Даже простым физическим лицам клиентов банков знакомым с принципами прохождения платежей через Сэп и через МПС - бросается в глаза отличие некоторых ими совершаемых платежей которые проходят не так и по скорости поступления и по времени проведения по счету Даже простым физическим лицам клиентов банков знакомым с принципами прохождения платежей через Сэп и через МПС - бросается в глаза отличие некоторых ими совершаемых платежей которые проходят не так и по скорости поступления и по времени проведения по счету

Вы все время оперируете только одной парой банков, А-банком и Приватбанком. Но это по сути один банк (был), Приватбанк в свое время купил его, а потом продал Суркисам.

У них одинаковые или очень похожие технологии, поэтому переводы и платежи из Приватбанка в А-банк выполняются очень быстро, фактически как внутрибанковские (проводка со счета на счет и все).



И не важно что, теперь некоторые счета там стали называться корсчетами (лоро-ностро). Причина высокой скорости выполнения проводок (платежей и переводов) между этими банками не в этом, а в наличии технологий для этого, т.к. это был один банк.



Но это, вероятно, единственный пример такого. Может еще у банков Тигипко есть что-то похожее (если они технологически одинаковы). Вы все время оперируете только одной парой банков, А-банком и Приватбанком. Но это по сути один банк (был), Приватбанк в свое время купил его, а потом продал Суркисам.У них одинаковые или очень похожие технологии, поэтому переводы и платежи из Приватбанка в А-банк выполняются очень быстро, фактически как внутрибанковские (проводка со счета на счет и все).И не важно что, теперь некоторые счета там стали называться корсчетами (лоро-ностро). Причина высокой скорости выполнения проводок (платежей и переводов) между этими банками не в этом, а в наличии технологий для этого, т.к. это был один банк.Но это, вероятно, единственный пример такого. Может еще у банков Тигипко есть что-то похожее (если они технологически одинаковы).



Вы заблуждаетесь - я писал о самых разных банках. Я просто лишь однажды привел пример Привата и А-банка. Во всех остальных случаях я имел в виду - другие банки. Более того я писал что в том банке где я это видел впервые было открыто несколько десятков прямых корсчетов на украинские банки. И обсуждение в этой ветке возникло вовсе не из-за А-банка. Название - чуть позже тут просили на всякий случай особо не афишировать. И уж там точно Приват никого не покупал и никому ничего не продавал.



ИМХО из-за вашей зацикленности на некоторых вещах вам сложно понять очевидные вещи которые понятны экономистам. Если стоит задача что-то сделать - например направить деньги по такому а не по другому общепринятому пути, то под это выбирается соответствующий инструментарий. Естественно законный. Одним из таких инструментов являются корсчета банков открываемые друг другу. И технологии на самом деле там могут быть самые разные - и подтвекрждения разные. Где надо мгновенность - достигается одним вещами, где надо несколько подтверждений руководителей разного ранга - другими





newbie написав: А я говорил об общем случае, например, о платежах из Привата в Укргаз или Ощад, либо несвязанные с ним коммерческие банки. Т.е. о настоящих межбанковских платежах, а не внутрибанковских, которые потом формально стали называться межбанковскими.



Т.е. дело тут не блумберсах и ройтерсах и не в корсчетах, а в технологиях, описания, которых Вы все время избегали. А я говорил об общем случае, например, о платежах из Привата в Укргаз или Ощад, либо несвязанные с ним коммерческие банки. Т.е. о настоящих межбанковских платежах, а не внутрибанковских, которые потом формально стали называться межбанковскими.Т.е. дело тут не блумберсах и ройтерсах и не в корсчетах, а в технологиях, описания, которых Вы все время избегали.

Я не технолог и не занимаюсь описанием технологий даже если Вам этого хочется. Я экономист и пытаюсь который день вам доказать очевидные вещи. Вы зачем-то все время пытаетесь соскочить на технологии, вероятно потому что вам сложно понять весьма примитивную экономику вопроса. А технологии это то на чем вы хотели бы меня подловить (типа блумберга-ройтерса ). Не получится. Попытайтесь вникнуть в банальную и весьма примитивну экономику этого процесса. Информации вам дали предостаточно и не только я. Корсчета открытые банками на другие банки существуют и работают, хотя вы об этом не знали еще несколько дней вообще ничего. Счета не открываются просто так, чтобы не платить через корсчет в НБУ. Они открываются под конкретные операции, массовые, частые и однотипные. Либо даже под разовые операции под конкретного клиента, фингруппу и т.п. Если клиент банка А хочет перевести клиенту банка Б и у этих банков есть друг на друга открытые корсчета - такая операция почти наверняка не пойдет через них а пойдет через корсчет НБУ. Но если эти клиенты или эта операция будет соответствовать тем критериям под которые счета открывались - то она пойдет именно через эти корсчета. И такие корсчета вовсе не обязательно открываются между родственными или связаными банками (как раз наоборот - ибо в таких банках эти счета на виду у банковского надзора НБУ). Они открываются когда это НАДО для двух банков для обслуживания их клиентов Вы заблуждаетесь - я писал о самых разных банках. Я просто лишь однажды привел пример Привата и А-банка. Во всех остальных случаях я имел в виду - другие банки. Более того я писал что в том банке где я это видел впервые было открыто несколько десятков прямых корсчетов на украинские банки. И обсуждение в этой ветке возникло вовсе не из-за А-банка. Название - чуть позже тут просили на всякий случай особо не афишировать. И уж там точно Приват никого не покупал и никому ничего не продавал.ИМХО из-за вашей зацикленности на некоторых вещах вам сложно понять очевидные вещи которые понятны экономистам. Если стоит задача что-то сделать - например направить деньги по такому а не по другому общепринятому пути, то под это выбирается соответствующий инструментарий. Естественно законный. Одним из таких инструментов являются корсчета банков открываемые друг другу. И технологии на самом деле там могут быть самые разные - и подтвекрждения разные. Где надо мгновенность - достигается одним вещами, где надо несколько подтверждений руководителей разного ранга - другимиЯ не технолог и не занимаюсь описанием технологий даже если Вам этого хочется. Я экономист и пытаюсь который день вам доказать очевидные вещи. Вы зачем-то все время пытаетесь соскочить на технологии, вероятно потому что вам сложно понять весьма примитивную экономику вопроса. А технологии это то на чем вы хотели бы меня подловить (типа блумберга-ройтерса). Не получится. Попытайтесь вникнуть в банальную и весьма примитивну экономику этого процесса. Информации вам дали предостаточно и не только я. Корсчета открытые банками на другие банки существуют и работают, хотя вы об этом не знали еще несколько дней вообще ничего. Счета не открываются просто так, чтобы не платить через корсчет в НБУ. Они открываются под конкретные операции, массовые, частые и однотипные. Либо даже под разовые операции под конкретного клиента, фингруппу и т.п. Если клиент банка А хочет перевести клиенту банка Б и у этих банков есть друг на друга открытые корсчета - такая операция почти наверняка не пойдет через них а пойдет через корсчет НБУ. Но если эти клиенты или эта операция будет соответствовать тем критериям под которые счета открывались - то она пойдет именно через эти корсчета. И такие корсчета вовсе не обязательно открываются между родственными или связаными банками (как раз наоборот - ибо в таких банках эти счета на виду у банковского надзора НБУ). Они открываются когда это НАДО для двух банков для обслуживания их клиентов Flamingo 1

Повідомлень: 7220 З нами з: 20.03.15 Подякував: 111 раз. Подякували: 1996 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 жов, 2021 14:21 Aps написав: банки могут заключать между собой еще и прямые коротношения. Открывают для этого отдельные счета друг у друга.

К формату обмена данными у НБУ одно требование - безопасность.

банки могут заключать между собой еще и прямые коротношения. Открывают для этого отдельные счета друг у друга.К формату обмена данными у НБУ одно требование -

Ключевое слово здесь "могут", а не что так есть, т.е. все банки открыли друг другу корсчета. Вы можете привести примеры таких банков, кроме А-банка и Приватбанка?



Второе ключевое слово это "безопасность". Оно означает, что нужна платежная система.



Если один банк является или был частью другого, то проблем нет, такая система скорее всего есть (т.к. внутрибанковская платежная система есть в любом банке).



Но другим банкам нужно создавать такую систему или пользоваться существующими, которые небыстрые и небесплатные.



Поэтому приведите, пожалуйста, еще примеры банков, кроме вышеуказанной пары, между которыми платежи выполняются очень быстро и бесплатно.



Логику Flamingo я уже понял, она основана на существовании указанной пары банков.



Ваша логика состоит в доказательстве того, что это возможно, в т.ч. ссылками на нормы НБУ.



Но возможность, не означет, что что это есть повсеместно или широко распространено. Т.е. это может быть исключением и не относиться к кейсу, с которого все началось (я уже не помню, куда платил топикстартер, в А-банк или какой-то другой либо он это не указал).



Завершить это обсуждение можно тем, что само собой нелогично и неразумно переводить деньги через СЭП НБУ или другую внешнюю платежную систему, если это можно бесплатно и быстро сделать через свою внутрибанковскую платежную систему (или квазивнутрибанковскую). Ключевое слово здесь "могут", а не что так есть, т.е. все банки открыли друг другу корсчета. Вы можете привести примеры таких банков, кроме А-банка и Приватбанка?Второе ключевое слово это "безопасность". Оно означает, что нужна платежная система.Если один банк является или был частью другого, то проблем нет, такая система скорее всего есть (т.к. внутрибанковская платежная система есть в любом банке).Но другим банкам нужно создавать такую систему или пользоваться существующими, которые небыстрые и небесплатные.Поэтому приведите, пожалуйста, еще примеры банков, кроме вышеуказанной пары, между которыми платежи выполняются очень быстро и бесплатно.Логику Flamingo я уже понял, она основана на существовании указанной пары банков.Ваша логика состоит в доказательстве того, что это возможно, в т.ч. ссылками на нормы НБУ.Но возможность, не означет, что что это есть повсеместно или широко распространено. Т.е. это может быть исключением и не относиться к кейсу, с которого все началось (я уже не помню, куда платил топикстартер, в А-банк или какой-то другой либо он это не указал).Завершить это обсуждение можно тем, что само собой нелогично и неразумно переводить деньги через СЭП НБУ или другую внешнюю платежную систему, если это можно бесплатно и быстро сделать через свою внутрибанковскую платежную систему (или квазивнутрибанковскую). newbie Повідомлень: 6551 З нами з: 22.06.15 Подякував: 22 раз. Подякували: 607 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 жов, 2021 14:29 Re: Приватбанк newbie написав: Логику Flamingo я уже понял, она основана на существовании указанной пары банков.



Ваша логика состоит в доказательстве того, что это возможно, в т.ч. ссылками на нормы НБУ.



Но возможность, не означет, что что это есть повсеместно или широко распространено. Логику Flamingo я уже понял, она основана на существовании указанной пары банков.Ваша логика состоит в доказательстве того, что это возможно, в т.ч. ссылками на нормы НБУ.Но возможность, не означет, что что это есть повсеместно или широко распространено.

"Это просто праздник какой-та" (с) Карабас-Барабас к/ф "Буратино"

Да погорячился я - выхожу из темы - тут объяснять что-либо смысла нет ;(. "Это просто праздник какой-та" (с) Карабас-Барабас к/ф "Буратино"Да погорячился я - выхожу из темы - тут объяснять что-либо смысла нет ;(. Flamingo 1

Повідомлень: 7220 З нами з: 20.03.15 Подякував: 111 раз. Подякували: 1996 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 жов, 2021 14:33 ramzes4 написав: Мгновенно по тропинкам ходит из Привата как минимум в ПУМБ, Альфу, Unex и Окси (Sportbank). Мгновенно по тропинкам ходит из Привата как минимум в ПУМБ, Альфу, Unex и Окси (Sportbank).

По тропинкам, это через прямые корсчета, а не через СЭП НБУ?



Спасибо за инфу, буду знать.



Правда хотелось бы еще знать, что технологически общего у Привата с ПУМБ-ом и Альфой или как по другому они быстро и бесплатно передают друг-другу клиентские платежи в обход СЭП НБУ.



Ну вот такой я любопытный По тропинкам, это через прямые корсчета, а не через СЭП НБУ?Спасибо за инфу, буду знать.Правда хотелось бы еще знать, что технологически общего у Привата с ПУМБ-ом и Альфой или как по другому они быстро и бесплатно передают друг-другу клиентские платежи в обход СЭП НБУ.Ну вот такой я любопытный newbie Повідомлень: 6551 З нами з: 22.06.15 Подякував: 22 раз. Подякували: 607 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 жов, 2021 14:55 newbie написав: По тропинкам, это через прямые корсчета, а не через СЭП НБУ?



Спасибо за инфу, буду знать.



Правда хотелось бы еще знать, что технологически общего у Привата с ПУМБ-ом и Альфой или как по другому они быстро и бесплатно передают друг-другу клиентские платежи в обход СЭП НБУ.



Ну вот такой я любопытный По тропинкам, это через прямые корсчета, а не через СЭП НБУ?Спасибо за инфу, буду знать.Правда хотелось бы еще знать, что технологически общего у Привата с ПУМБ-ом и Альфой или как по другому они быстро и бесплатно передают друг-другу клиентские платежи в обход СЭП НБУ.Ну вот такой я любопытный

Хз, как оно технически реализовано.



Для клиента это выглядит как мгновенное дебетование счета (в ПУМБе, Альфе, Unex и Окси) после операции в Привате в любое время дня и ночи, включая выходные дни.



Для СЭПа это слишком быстро, и обязательно нужен номер счета. Для P2P обязательно нужен номер карты.

А для этих операций можно указывать как номер счета, так и номер карты.



И вряд ли для указанных банков это бесплатно Хз, как оно технически реализовано.Для клиента это выглядит как мгновенное дебетование(в ПУМБе, Альфе, Unex и Окси) после операции в Привате в любое время дня и ночи, включая выходные дни.Для СЭПа это слишком быстро, и обязательно нужен номер счета. Для P2P обязательно нужен номер карты.А для этих операций можно указывать как номер счета, так и номер карты.И вряд ли для указанных банков это бесплатно ramzes4

Повідомлень: 793 З нами з: 29.08.13 Подякував: 1900 раз. Подякували: 215 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 8957895889598960> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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