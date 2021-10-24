Додано: Пон 25 жов, 2021 14:56

Flamingo написав: Вы заблуждаетесь - я писал о самых разных банках. Я просто лишь однажды привел пример Привата и А-банка. Во всех остальных случаях я имел в виду - другие банки. Вы заблуждаетесь - я писал о самых разных банках. Я просто лишь однажды привел пример Привата и А-банка. Во всех остальных случаях я имел в виду - другие банки.

Какие? Я же просил привести их список. И желательно из тех, что на слуху (т.е. из первой десятки или двадцатки), а не какие осколки (бывшие части) этих банков или ассоциированные с ними.О том откуда произошел А-банк и почему они так похожи с Приватом, можно почитать в гугле или Википедии.Я уже понял, что Вы экономист, а не технолог и не ИТ-шник. Но меня удивила Ваша способность только по упоминаю того, что кто-то быстро и бесплатно отправил перевод после 9 вечера, определять, что это было сделано через прямой лоро-счет (безотносительно того, что это был за банк и была ли там такая возможность).Кстати много корсчетов друг для друга у банков может быть и потому, что они их используют не для клиентских переводов, а для своих нужд, например, межбанковских кредитов.А для массовых клиентов (физлиц) банку вроде напряжно выбирать (решать) по какому каналу (через какую систему) отправлять их платежи. Там все автоматизировано и заранее решено.