Flamingo написав:Вы заблуждаетесь - я писал о самых разных банках. Я просто лишь однажды привел пример Привата и А-банка. Во всех остальных случаях я имел в виду - другие банки.
Какие? Я же просил привести их список. И желательно из тех, что на слуху (т.е. из первой десятки или двадцатки), а не какие осколки (бывшие части) этих банков или ассоциированные с ними.
О том откуда произошел А-банк и почему они так похожи с Приватом, можно почитать в гугле или Википедии.
Я уже понял, что Вы экономист, а не технолог и не ИТ-шник. Но меня удивила Ваша способность только по упоминаю того, что кто-то быстро и бесплатно отправил перевод после 9 вечера, определять, что это было сделано через прямой лоро-счет (безотносительно того, что это был за банк и была ли там такая возможность).
Кстати много корсчетов друг для друга у банков может быть и потому, что они их используют не для клиентских переводов, а для своих нужд, например, межбанковских кредитов.
А для массовых клиентов (физлиц) банку вроде напряжно выбирать (решать) по какому каналу (через какую систему) отправлять их платежи. Там все автоматизировано и заранее решено.
Востаннє редагувалось newbie в Пон 25 жов, 2021 15:20, всього редагувалось 1 раз.
newbie написав:Правда хотелось бы еще знать, что технологически общего у Привата с ПУМБ-ом и Альфой или как по другому они быстро и бесплатно передают друг-другу клиентские платежи в обход СЭП НБУ.
Для работы с ЛОРО/НОСТРО счетами не обязательно должно быть что-то технологически общее между банками, только договор и защищенный канал обмена информацией. К тому же это не всегда бесплатно, Приват за это получает свою комиссию.
ramzes4 написав:Хз, как оно технически реализовано.
Для клиента это выглядит как мгновенное дебетование счета (в ПУМБе, Альфе, Unex и Окси) после операции в Привате в любое время дня и ночи, включая выходные дни.
Для СЭПа это слишком быстро, и обязательно нужен номер счета. Для P2P обязательно нужен номер карты. А для этих операций можно указывать как номер счета, так и номер карты.
И вряд ли для указанных банков это бесплатно
Возможно Вы что-то путаете. Если платеж идет из Привата, то в банках получателях происходит кредитование счета.
Если Вы говорите о мгновенном дебетовании счета источника при осуществлении платежа, то оно всегда мгновенное, независимо о того, когда деньги появятся на счете получателе.
Если платеж внешний, то пока он не дойдет до банка получателя, деньги будут на транзитном счете банка отправителя (а не на клиентском).
Далее, клиент почти всегда может указывать или номер счета или номер карты, откуда он желает отправить деньги, дальнейший путь их прохождения будет зависеть от того, куда они должны быть зачислены, на счет или на карту.
В простых случаях (счет-счет или карта-карта) платеж будет осуществляться через СЭП НБУ (или через прямые корсчета), для карт через р2р. В более сложных (счет-карта или карта-счет) будет использоваться комбинация 2-х технологий (СЭП НБУ и р2р).
Касательно срочности и круглосуточности, то система срочных переводов СЭП НБУ в этой части почти догоняет р2р.
Касательно бесплатности, то это либо особые отношения между банками, либо маркетинг (себе в убыток, но чтобы завлечь клиентов).
Да ладно. Я уверен, что все законно, на бумаге или еще какими-то способами. И НБУ об этом 1000 раз знает. Но это не быстро, не массово, не всегда и не для всех. Flamingo об этом (и о выборе инструментов) правильно писал (непонятно только почему он считал, что это кто-то не знает).
newbie написав:В простых случаях (счет-счет или карта-карта) платеж будет осуществляться через СЭП НБУ (или через прямые корсчета), для карт через р2р. В более сложных (счет-карта или карта-счет) будет использоваться комбинация 2-х технологий (СЭП НБУ и р2р).
Вы глубоко ошибаетесь относительно комбинации 2-х технологий, это разные каналы и они взаимоисключаемые. Платеж может осуществляться либо через СЭП НБУ (и прямые корсчета), либо через технологию р2р МПС. Платеж со счета и с карты на номер карты (без указания IBAN получателя) будет р2р, а со счета и с карты на счет (с указанием IBAN получателя) будет идти через СЭП. И еще есть отдельные случаи, когда между банками есть договор и используются ЛОРО счета.