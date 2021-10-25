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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 жов, 2021 16:34
Додано: Пон 25 жов, 2021 16:58
Речь видимо не о том. При р2р фактический перевод денег осуществляется
через МПС, которая присылает сводные файлы для списаний/зачислений, а "мгновенно" проходит просто обновление остатка на процессинге и создание холдов там же
Додано: Пон 25 жов, 2021 17:52
Верно. На карту будет р2р, на счет - СЭП НБУ.
Возможно комбинация там было не самое подходящее слово, но им я хотел отразить следующие нюансы и сложности.
Берем платеж со счета на карту. Попадая в модуль разбора того, как он будет обрабатываться, система может сначала решить, что по СЭП НБУ (т.к. со счета). Но, разбирая реквизиты дальше, понимает, что никакого СЭПа тут быть не может, т.к. на карту. Значит, ей остается выяснить какая карта соответствует этому счету, чтобы выполнить перевод между картами. Тут есть нюанс, что карт, привязанных к счету может быть несколько, вообще не быть или они могут быть заблокированы.
В таких случаях можно пробовать делать другую реализацию - отправить платеж по СЭП НБУ, в котором указать, что банку получателю необходимо зачислить деньги на указанную карту (или соответствующий ей счет). Но тут тоже блох хватает (вычислить этот банк, договориться, чтобы такое работало и т.д.).
Аналогично, с карты на счет. Будет использоваться СЭП НБУ, но предварительно нужно вычислить, какой счет привязан карте (ни р2р ни СЭП НБУ этого не расскажут). Это задача обвязки (интернет-банкинга или модуля анализа платежей).
В общем, здесь для пояснения нужно углубляться не просто в технологии, а и в программирование, т.к. задача не самая простая.
Причем такие платежи (между картами и счетами и наоборот) проще всего осуществлять в пределах одного банка (когда все известно). Тогда и СЭП НБУ не будет (и возможно р2р), а будет использоваться лишь внутрибанковскся платежная система.
Т.е. вариантов хватает, а есть же еще и платежи на клиентов, идентифицируемых по номеру телефона. Это отдельная песня, в т.ч. потому, что у этих клиентов может быть несколько счетов и/или карт.
Додано: Пон 25 жов, 2021 18:11
Можно и так это трактовать, но это для классических р2р (в которых тоже есть эта комбинация), но мы обсуждали а2с и с2а (хотя и под ними разные банки понимают разное).
Для р2р обычным клиентам можно считать, что между картами перечисляются деньги (что они и видят), а затем банки расчитываются между собой и с МПС.
Клиентам необязательно знать о роли МПС в этом процессе, о том, как банки расчитываются с МПС, что там есть расчетные банки и тоже есть СЭП НБУ (или прямые корсчета).
Кроме того я не сторонник считать, что карта - это что-то, на чем есть деньги. Но морочить клиентам голову авторизационными лимитами и прочей процессинговой и МПС-ной кухней тоже не комильфо.
Додано: Вів 26 жов, 2021 16:56
Сегодня получил звонок из Банка с предложением кешбека 5% за расчеты Универсальной (карта была глубоко полочной). В связи с этим вопросы
1. Будет ли еще какая-то информация с подтверждением предложения, или это уже все и надо верить оператору на слово?
2. Какие MCC попадают в исключения из бонусной программы?
Оператор сказал, что пополнение телефона на сайте опсоса и оплата коммуналки в пролете. Но опять же хотелось бы иметь официальное подтверждение, или хотя бы информацию, полученную опытным путем Знатоки, поделитесь, плиз
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