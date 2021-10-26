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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 8958895989608961 Додано: Пон 25 жов, 2021 16:34 newbie написав: mustbe написав: Быстро, массово (для всех - это массово ?), всегда, и для всех (кто в курсе) Быстро, массово (для всех - это массово ?), всегда, и для всех (кто в курсе)

Так научите и нас, многие ж хотят отправлять быстро, бесплатно и большие (неограниченные) суммы, причем не по СЭП НБУ и не через р2р. Так научите и нас, многие ж хотят отправлять быстро, бесплатно и большие (неограниченные) суммы, причем не по СЭП НБУ и не через р2р.



за нас не надо, мы и так пользуемся

или нас это о себе за нас не надо, мы и так пользуемсяили нас это о себе v57 Повідомлень: 3024 З нами з: 14.03.10 Подякував: 126 раз. Подякували: 191 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 жов, 2021 16:58 Sanio написав: newbie написав: В простых случаях (счет-счет или карта-карта) платеж будет осуществляться через СЭП НБУ (или через прямые корсчета), для карт через р2р. В более сложных (счет-карта или карта-счет) будет использоваться комбинация 2-х технологий (СЭП НБУ и р2р). В простых случаях (счет-счет или карта-карта) платеж будет осуществляться через СЭП НБУ (или через прямые корсчета), для карт через р2р. В более сложных (счет-карта или карта-счет) будет использоваться комбинация 2-х технологий (СЭП НБУ и р2р).

Вы глубоко ошибаетесь относительно комбинации 2-х технологий, это разные каналы и они взаимоисключаемые. Платеж может осуществляться либо через СЭП НБУ (и прямые корсчета), либо через технологию р2р МПС. Платеж со счета и с карты на номер карты (без указания IBAN получателя) будет р2р, а со счета и с карты на счет (с указанием IBAN получателя) будет идти через СЭП. И еще есть отдельные случаи, когда между банками есть договор и используются ЛОРО счета. Вы глубоко ошибаетесь относительно комбинации 2-х технологий, это разные каналы и они взаимоисключаемые. Платеж может осуществляться либо через СЭП НБУ (и прямые корсчета), либо через технологию р2р МПС. Платеж со счета и с карты на номер карты (без указания IBAN получателя) будет р2р, а со счета и с карты на счет (с указанием IBAN получателя) будет идти через СЭП. И еще есть отдельные случаи, когда между банками есть договор и используются ЛОРО счета.

Речь видимо не о том. При р2р фактический перевод денег осуществляется

через МПС, которая присылает сводные файлы для списаний/зачислений, а "мгновенно" проходит просто обновление остатка на процессинге и создание холдов там же Речь видимо не о том. При р2р фактический перевод денег осуществляетсячерез МПС, которая присылает сводные файлы для списаний/зачислений, а "мгновенно" проходит просто обновление остатка на процессинге и создание холдов там же Faceless

Модератор Повідомлень: 30232 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1286 раз. Подякували: 7281 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 жов, 2021 17:52 Sanio написав: Платеж со счета и с карты на номер карты (без указания IBAN получателя) будет р2р, а со счета и с карты на счет (с указанием IBAN получателя) будет идти через СЭП. Платеж со счета и с карты на номер карты (без указания IBAN получателя) будет р2р, а со счета и с карты на счет (с указанием IBAN получателя) будет идти через СЭП.

Верно. На карту будет р2р, на счет - СЭП НБУ.



Возможно комбинация там было не самое подходящее слово, но им я хотел отразить следующие нюансы и сложности.



Берем платеж со счета на карту. Попадая в модуль разбора того, как он будет обрабатываться, система может сначала решить, что по СЭП НБУ (т.к. со счета). Но, разбирая реквизиты дальше, понимает, что никакого СЭПа тут быть не может, т.к. на карту. Значит, ей остается выяснить какая карта соответствует этому счету, чтобы выполнить перевод между картами. Тут есть нюанс, что карт, привязанных к счету может быть несколько, вообще не быть или они могут быть заблокированы.



В таких случаях можно пробовать делать другую реализацию - отправить платеж по СЭП НБУ, в котором указать, что банку получателю необходимо зачислить деньги на указанную карту (или соответствующий ей счет). Но тут тоже блох хватает (вычислить этот банк, договориться, чтобы такое работало и т.д.).



Аналогично, с карты на счет. Будет использоваться СЭП НБУ, но предварительно нужно вычислить, какой счет привязан карте (ни р2р ни СЭП НБУ этого не расскажут). Это задача обвязки (интернет-банкинга или модуля анализа платежей).



В общем, здесь для пояснения нужно углубляться не просто в технологии, а и в программирование, т.к. задача не самая простая.



Причем такие платежи (между картами и счетами и наоборот) проще всего осуществлять в пределах одного банка (когда все известно). Тогда и СЭП НБУ не будет (и возможно р2р), а будет использоваться лишь внутрибанковскся платежная система.



Т.е. вариантов хватает, а есть же еще и платежи на клиентов, идентифицируемых по номеру телефона. Это отдельная песня, в т.ч. потому, что у этих клиентов может быть несколько счетов и/или карт. Верно. На карту будет р2р, на счет - СЭП НБУ.Возможно комбинация там было не самое подходящее слово, но им я хотел отразить следующие нюансы и сложности.Берем платеж со счета на карту. Попадая в модуль разбора того, как он будет обрабатываться, система может сначала решить, что по СЭП НБУ (т.к. со счета). Но, разбирая реквизиты дальше, понимает, что никакого СЭПа тут быть не может, т.к. на карту. Значит, ей остается выяснить какая карта соответствует этому счету, чтобы выполнить перевод между картами. Тут есть нюанс, что карт, привязанных к счету может быть несколько, вообще не быть или они могут быть заблокированы.В таких случаях можно пробовать делать другую реализацию - отправить платеж по СЭП НБУ, в котором указать, что банку получателю необходимо зачислить деньги на указанную карту (или соответствующий ей счет). Но тут тоже блох хватает (вычислить этот банк, договориться, чтобы такое работало и т.д.).Аналогично, с карты на счет. Будет использоваться СЭП НБУ, но предварительно нужно вычислить, какой счет привязан карте (ни р2р ни СЭП НБУ этого не расскажут). Это задача обвязки (интернет-банкинга или модуля анализа платежей).В общем, здесь для пояснения нужно углубляться не просто в технологии, а и в программирование, т.к. задача не самая простая.Причем такие платежи (между картами и счетами и наоборот) проще всего осуществлять в пределах одного банка (когда все известно). Тогда и СЭП НБУ не будет (и возможно р2р), а будет использоваться лишь внутрибанковскся платежная система.Т.е. вариантов хватает, а есть же еще и платежи на клиентов, идентифицируемых по номеру телефона. Это отдельная песня, в т.ч. потому, что у этих клиентов может быть несколько счетов и/или карт. newbie Повідомлень: 6557 З нами з: 22.06.15 Подякував: 22 раз. Подякували: 608 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 жов, 2021 18:11 Faceless написав: При р2р фактический перевод денег осуществляется

через МПС, которая присылает сводные файлы для списаний/зачислений, а "мгновенно" проходит просто обновление остатка на процессинге и создание холдов там же При р2р фактический перевод денег осуществляетсячерез МПС, которая присылает сводные файлы для списаний/зачислений, а "мгновенно" проходит просто обновление остатка на процессинге и создание холдов там же

Можно и так это трактовать, но это для классических р2р (в которых тоже есть эта комбинация), но мы обсуждали а2с и с2а (хотя и под ними разные банки понимают разное).



Для р2р обычным клиентам можно считать, что между картами перечисляются деньги (что они и видят), а затем банки расчитываются между собой и с МПС.



Клиентам необязательно знать о роли МПС в этом процессе, о том, как банки расчитываются с МПС, что там есть расчетные банки и тоже есть СЭП НБУ (или прямые корсчета).



Кроме того я не сторонник считать, что карта - это что-то, на чем есть деньги. Но морочить клиентам голову авторизационными лимитами и прочей процессинговой и МПС-ной кухней тоже не комильфо. Можно и так это трактовать, но это для классических р2р (в которых тоже есть эта комбинация), но мы обсуждали а2с и с2а (хотя и под ними разные банки понимают разное).Для р2р обычным клиентам можно считать, что между картами перечисляются деньги (что они и видят), а затем банки расчитываются между собой и с МПС.Клиентам необязательно знать о роли МПС в этом процессе, о том, как банки расчитываются с МПС, что там есть расчетные банки и тоже есть СЭП НБУ (или прямые корсчета).Кроме того я не сторонник считать, что карта - это что-то, на чем есть деньги. Но морочить клиентам голову авторизационными лимитами и прочей процессинговой и МПС-ной кухней тоже не комильфо. newbie Повідомлень: 6557 З нами з: 22.06.15 Подякував: 22 раз. Подякували: 608 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 жов, 2021 16:56

1. Будет ли еще какая-то информация с подтверждением предложения, или это уже все и надо верить оператору на слово?

2. Какие MCC попадают в исключения из бонусной программы?

Оператор сказал, что пополнение телефона на сайте опсоса и оплата коммуналки в пролете. Но опять же хотелось бы иметь официальное подтверждение, или хотя бы информацию, полученную опытным путем Знатоки, поделитесь, плиз Сегодня получил звонок из Банка с предложением кешбека 5% за расчеты Универсальной (карта была глубоко полочной). В связи с этим вопросы1. Будет ли еще какая-то информация с подтверждением предложения, или это уже все и надо верить оператору на слово?2. Какие MCC попадают в исключения из бонусной программы?Оператор сказал, что пополнение телефона на сайте опсоса и оплата коммуналки в пролете. Но опять же хотелось бы иметь официальное подтверждение, или хотя бы информацию, полученную опытным путемЗнатоки, поделитесь, плиз AlexTk 2 Повідомлень: 520 З нами з: 08.09.09 Подякував: 32 раз. Подякували: 84 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 жов, 2021 22:34 Re: Приватбанк AlexTk написав: информацию, полученную опытным путем информацию, полученную опытным путем

Скорше за все нарахують на бонус+ на протязі 14 днів після завершення акції (тобто через місяць + 14 днів) - так мені відписали в підтримці. Карта пішла назад на полку В кабінеті кешбеку не видно ніде, у всякому випадку у мене так. Скорше за все нарахують на бонус+ на протязі 14 днів після завершення акції (тобто через місяць + 14 днів) - так мені відписали в підтримці. Карта пішла назад на полкуВ кабінеті кешбеку не видно ніде, у всякому випадку у мене так. Eldarien

Повідомлень: 30 З нами з: 22.05.20 Подякував: 11 раз. Подякували: 6 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 жов, 2021 03:02

У меня последняя операция была в июле 2020го. Потом, правда, один раз пришлось рассчитаться в мае. И все. Мне еще долго ждать такого звонка? Вопрос к тем, кому поступило предложение о 5% кешбэка: как давно карта лежит на полке?У меня последняя операция была в июле 2020го. Потом, правда, один раз пришлось рассчитаться в мае. И все. Мне еще долго ждать такого звонка? Искатель Повідомлень: 5027 З нами з: 22.02.16 Подякував: 769 раз. Подякували: 3571 раз. Профіль 4 7 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 8958895989608961 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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