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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8959896089618962
Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 08:58

  Искатель написав:Вопрос к тем, кому поступило предложение о 5% кешбэка: как давно карта лежит на полке?

Рік пролежала, дали 10% кешбеку, але не більше 300 грн. Ніхто не дзвонив, пропозиція прийшла на імейл.
apostol
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 10:54

  apostol написав:
  AlexTk написав:Сегодня получил звонок из Банка с предложением кешбека 5% за расчеты Универсальной (карта была глубоко полочной). В связи с этим вопросы
1. Будет ли еще какая-то информация с подтверждением предложения, или это уже все и надо верить оператору на слово?
2. Какие MCC попадают в исключения из бонусной программы?
Оператор сказал, что пополнение телефона на сайте опсоса и оплата коммуналки в пролете. Но опять же хотелось бы иметь официальное подтверждение, или хотя бы информацию, полученную опытным путем :) Знатоки, поделитесь, плиз

Тестовий платіж на 1 грн, після чого в Нексті буде відображатися сума кешбеку під проведеною операцією.

Не факт. Сегодня в чате написали, что У МЕНЯ кешбек на расчеты от 150 грн. кредитными
AlexTk
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 11:44

Искатель , последний раз в январе 2021. Карта универсальная голд.
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  #<1 ... 8959896089618962
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