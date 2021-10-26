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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 жов, 2021 08:58
Искатель написав:
Вопрос к тем, кому поступило предложение о 5% кешбэка: как давно карта лежит на полке?
Рік пролежала, дали 10% кешбеку, але не більше 300 грн. Ніхто не дзвонив, пропозиція прийшла на імейл.
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apostol
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Додано: Сер 27 жов, 2021 10:54
apostol написав: AlexTk написав:
Сегодня получил звонок из Банка с предложением кешбека 5% за расчеты Универсальной (карта была глубоко полочной). В связи с этим вопросы
1. Будет ли еще какая-то информация с подтверждением предложения, или это уже все и надо верить оператору на слово?
2. Какие MCC попадают в исключения из бонусной программы?
Оператор сказал, что пополнение телефона на сайте опсоса и оплата коммуналки в пролете. Но опять же хотелось бы иметь официальное подтверждение, или хотя бы информацию, полученную опытным путем
Знатоки, поделитесь, плиз
Тестовий платіж на 1 грн, після чого в Нексті буде відображатися сума кешбеку під проведеною операцією.
Не факт. Сегодня в чате написали, что У МЕНЯ кешбек на расчеты от 150 грн. кредитными
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AlexTk
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Додано: Сер 27 жов, 2021 11:44
Искатель , последний раз в январе 2021. Карта универсальная голд.
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Додано: Сер 27 жов, 2021 13:09
ramzes4 написав: newbie написав:
Но это, вероятно, единственный пример такого. Может еще у банков Тигипко есть что-то похожее (если они технологически одинаковы).
Не. Мгновенно по тропинкам ходит из Привата как минимум в ПУМБ, Альфу, Unex и Окси (Sportbank).
Забув, як на Альфу потрапити?
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