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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 жов, 2021 07:30
Amethyst написав: посетитель написав: novichok написав:
При попытке толкнуть с мони на Универсалку,Моня рисует комисс и предлагает оплатить зачисление. Они не дружат?
Ну тык на универсальной внешний заход платный с любого банка.
Как это?
Постоянно перевожу с Мони всяким отсталым перцам на Приват
Причем особопринципиально на КдВ.
Моня ниде не берет комисс. А Приват лупит комисс 0.5% ток за зачисление на КдВ, там же обнал нашару
Тобто можна з Моно карти переказати гроші на Універсальну і Приват зарахує без комісії?
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