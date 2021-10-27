RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8960896189628963
Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 07:30

  Amethyst написав:
  посетитель написав:
  novichok написав:При попытке толкнуть с мони на Универсалку,Моня рисует комисс и предлагает оплатить зачисление. Они не дружат?

Ну тык на универсальной внешний заход платный с любого банка.

Как это?
Постоянно перевожу с Мони всяким отсталым перцам на Приват :mrgreen:
Причем особопринципиально на КдВ.
Моня ниде не берет комисс. А Приват лупит комисс 0.5% ток за зачисление на КдВ, там же обнал нашару

Тобто можна з Моно карти переказати гроші на Універсальну і Приват зарахує без комісії?
ricardo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 720
З нами з: 20.03.09
Подякував: 324 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 08:18

Re: Приватбанк

  ricardo написав:Тобто можна з Моно карти переказати гроші на Універсальну і Приват зарахує без комісії?
ну даа
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1133
З нами з: 05.05.21
Подякував: 64 раз.
Подякували: 189 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 08:41

  Amethyst написав:
  ricardo написав:Тобто можна з Моно карти переказати гроші на Універсальну і Приват зарахує без комісії?
ну даа

Дякую. А те саме на Універсальну Ґолд ?
ricardo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 720
З нами з: 20.03.09
Подякував: 324 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 08:44

  ricardo написав:
  Amethyst написав:
  ricardo написав:Тобто можна з Моно карти переказати гроші на Універсальну і Приват зарахує без комісії?
ну даа

Дякую. А те саме на Універсальну Ґолд ?

тоже,она ж универсальна.Платинум тоже есличё :wink:
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6259
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1185 раз.
Подякували: 1197 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 08:56

  Мизантрóп написав:
  ricardo написав:
  Amethyst написав:ну даа

Дякую. А те саме на Універсальну Ґолд ?

тоже,она ж универсальна.Платинум тоже есличё :wink:

Дякую, хлопці.
ricardo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 720
З нами з: 20.03.09
Подякував: 324 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8960896189628963
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans, Kevin, ramaz і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.