До 10% кешбеку в «Епіцентрі» на ВСІ товари. Як узяти участь в акції? Оплачуйте покупки в «Епіцентрі» карткою Visa від ПриватБанку. Отримайте кешбек 10% за витрати з кредитних або 5% із власних коштів. Виплата кешбеку здійснюється щотижня. Максимальний кешбек – 2000 грн щомісяця. Акція діє з 01.11.2021 до 31.12.2021.
Цікаво, кешбек на рахунок Бонус+ чи живими грошима?
Sanio написав:Цікаво, кешбек на рахунок Бонус+ чи живими грошима?
1.6. Бонус за всі здійснені Учасником дії, передбачені підпунктом 1.1.4 Правил, надається на Картку на початку тижня за попередній (у понеділок). мРозмір кешбеку можна переглянути в особистому кабінеті клієнта Банку, перейшовши в розділ «Особистий баланс».
1.8. Учасник акції отримує Бонус на Картку в розмірі без урахування всіх податків, що сплачує Банк відповідно до норм чинного законодавства України.
Что-то слишком сладко, чтобы сработало... А я как раз ремонт затеял и в "Эпицентре" каждый день покупки делаю. Хм... Ну, попробую, посмотрим, что из этого выйдет. Проверять не так долго - уже в следующий понедельник все станет ясно.
Вы все таки МСС этих товаров уточните, а то у Эпика МСС на разных каСсах, отделах может отличаться
У Эпицентра МСС 5211, в т.ч. и в интернет-магазине. Но я думаю, они ж не по МСС тут будут отслеживать. А вообще... "Не верю!" (с.Станиславский). Или это Приват рекламный бюджет за год решил спустить за один месяц?