RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8962896389648965>
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 16:29

До 10% кешбеку в «Епіцентрі» на ВСІ товари.
Як узяти участь в акції?
Оплачуйте покупки в «Епіцентрі» карткою Visa від ПриватБанку.
Отримайте кешбек 10% за витрати з кредитних або 5% із власних коштів.
Виплата кешбеку здійснюється щотижня. Максимальний кешбек – 2000 грн щомісяця. Акція діє з 01.11.2021 до 31.12.2021.

Цікаво, кешбек на рахунок Бонус+ чи живими грошима?
Sanio
 
Повідомлень: 1019
З нами з: 03.09.14
Подякував: 28 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 17:12

Re: Приватбанк

  Sanio написав:на ВСІ товари

Вы все таки МСС этих товаров уточните, а то у Эпика МСС на разных каСсах, отделах может отличаться
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1179
З нами з: 05.05.21
Подякував: 68 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 18:33

  Sanio написав:Цікаво, кешбек на рахунок Бонус+ чи живими грошима?

1.6. Бонус за всі здійснені Учасником дії, передбачені підпунктом 1.1.4 Правил, надається на Картку на початку тижня за попередній (у понеділок). мРозмір кешбеку можна переглянути в особистому кабінеті клієнта Банку, перейшовши в розділ «Особистий баланс».

1.8. Учасник акції отримує Бонус на Картку в розмірі без урахування всіх податків, що сплачує Банк відповідно до норм чинного законодавства України.

Увага! Необхідна реєстрація.

P.S. поряд є акція на модні шмотки: "Зара", "Бершка", "Пул енд Бір" та і.н.
klug
 
Повідомлень: 6287
З нами з: 18.08.14
Подякував: 277 раз.
Подякували: 844 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 18:48

Что-то слишком сладко, чтобы сработало... А я как раз ремонт затеял и в "Эпицентре" каждый день покупки делаю.
Хм... Ну, попробую, посмотрим, что из этого выйдет. Проверять не так долго - уже в следующий понедельник все станет ясно.
Искатель
 
Повідомлень: 5055
З нами з: 22.02.16
Подякував: 771 раз.
Подякували: 3591 раз.
 
Профіль
4
7
1
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 18:51

Да, кстати, а где этот "Особистий баланс", что-то я не вижу ни в новой, ни в старой версии...
Искатель
 
Повідомлень: 5055
З нами з: 22.02.16
Подякував: 771 раз.
Подякували: 3591 раз.
 
Профіль
4
7
1
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 18:53

  Amethyst написав:
  Sanio написав:на ВСІ товари

Вы все таки МСС этих товаров уточните, а то у Эпика МСС на разных каСсах, отделах может отличаться

У Эпицентра МСС 5211, в т.ч. и в интернет-магазине. Но я думаю, они ж не по МСС тут будут отслеживать.
А вообще... "Не верю!" (с.Станиславский). Или это Приват рекламный бюджет за год решил спустить за один месяц?
Искатель
 
Повідомлень: 5055
З нами з: 22.02.16
Подякував: 771 раз.
Подякували: 3591 раз.
 
Профіль
4
7
1
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 19:08

  Искатель написав:Или это Приват рекламный бюджет за год решил спустить за один месяц?

Він же у нас державний, а в державі заведено саме наприкінці року максимально освоювати бюджети, щоб не пропали.
klug
 
Повідомлень: 6287
З нами з: 18.08.14
Подякував: 277 раз.
Подякували: 844 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 20:42

Приват остаточно тік-токнувся

https://ain.ua/special/privat-tiktok/
greenozon
 
Повідомлень: 11942
З нами з: 01.06.14
Подякував: 210 раз.
Подякували: 956 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 21:05

  Искатель написав:Да, кстати, а где этот "Особистий баланс", что-то я не вижу ни в новой, ни в старой версии...

Це банальна виписка по карті
wolt450
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3585
З нами з: 07.12.10
Подякував: 11 раз.
Подякували: 359 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 21:29

Re: Приватбанк

Через неделю узнаем #Зкленелайно снова или нет.Если б не ветка,не увидел что вторник сегодня)) думал пятница.
Виртуальная жпей/эпей подходит по правилам вроде
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6289
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1192 раз.
Подякували: 1203 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8962896389648965>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.