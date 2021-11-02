Ну, в общем, был я в "Эпицентре" по делам, сделал покупку, оплатил Универсальной кредиткой (давно я ее не брал в руки!), теперь куда смотреть?
Вижу в выписке "Эпицентр" - и все. Никаких намеков на начисление кешбэка или вообще чего-либо.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 лис, 2021 22:36
Ну, в общем, был я в "Эпицентре" по делам, сделал покупку, оплатил Универсальной кредиткой (давно я ее не брал в руки!), теперь куда смотреть?
Вижу в выписке "Эпицентр" - и все. Никаких намеков на начисление кешбэка или вообще чего-либо.
Додано: Вів 02 лис, 2021 22:48
Пускают в Эпицентр без ковид-сертификата или Вы имеете?
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