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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 лис, 2021 22:36
wolt450 написав: Искатель написав:
Да, кстати, а где этот "Особистий баланс", что-то я не вижу ни в новой, ни в старой версии...
Це банальна виписка по карті
Ну, в общем, был я в "Эпицентре" по делам, сделал покупку, оплатил Универсальной кредиткой (давно я ее не брал в руки!), теперь куда смотреть?
Вижу в выписке "Эпицентр" - и все. Никаких намеков на начисление кешбэка или вообще чего-либо.
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Додано: Вів 02 лис, 2021 23:21
Искатель написав: wolt450 написав: Искатель написав:
Да, кстати, а где этот "Особистий баланс", что-то я не вижу ни в новой, ни в старой версии...
Це банальна виписка по карті
Ну, в общем, был я в "Эпицентре" по делам, сделал покупку, оплатил Универсальной кредиткой (давно я ее не брал в руки!), теперь куда смотреть?
Вижу в выписке "Эпицентр" - и все. Никаких намеков на начисление кешбэка или вообще чего-либо.
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Додано: Вів 02 лис, 2021 23:39
Искатель написав: wolt450 написав: Искатель написав:
Да, кстати, а где этот "Особистий баланс", что-то я не вижу ни в новой, ни в старой версии...
Це банальна виписка по карті
Ну, в общем, был я в "Эпицентре" по делам, сделал покупку, оплатил Универсальной кредиткой (давно я ее не брал в руки!), теперь куда смотреть?
Вижу в выписке "Эпицентр" - и все. Никаких намеков на начисление кешбэка или вообще чего-либо.
В условиях указанно, бонус начисляется каждый понедельник
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Додано: Вів 02 лис, 2021 23:50
Искатель написав: wolt450 написав: Искатель написав:
Да, кстати, а где этот "Особистий баланс", что-то я не вижу ни в новой, ни в старой версии...
Це банальна виписка по карті
Ну, в общем, был я в "Эпицентре" по делам, сделал покупку, оплатил Универсальной кредиткой (давно я ее не брал в руки!), теперь куда смотреть?
Вижу в выписке "Эпицентр" - и все. Никаких намеков на начисление кешбэка или вообще чего-либо.
Зареєструватися не забули? Картка Віза?
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Додано: Сер 03 лис, 2021 06:20
klug написав: Искатель написав:
Ну, в общем, был я в "Эпицентре" по делам, сделал покупку, оплатил Универсальной кредиткой (давно я ее не брал в руки!), теперь куда смотреть?
Вижу в выписке "Эпицентр" - и все. Никаких намеков на начисление кешбэка или вообще чего-либо.
Зареєструватися не забули? Картка Віза?
Ну, Вы уже совсем меня обижаете
Зарегистрироваться не забыл. Карта VISA
Я даже помучил горячую линию Привата (о, это давно забытое наслаждение!), и мне подтвердили, что "Видим, что Вы зарегистрировались в акции. Ждите понедельника"
Просто я думал, что что-то будет сразу видно в Приват24.
Но, похоже, проблема в том, что они сами толком не знают, как оно будет. И вот это смущает и напрягает. Реализация хромает.
Ладно, "доживем до понедельника", как писали классики.
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Додано: Сер 03 лис, 2021 06:47
Искатель написав:
теперь куда смотреть?
Раздел "Кешбек" не появился во вкладке "Мои счета" в старой веб-версии Приват24?
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MASolomko
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Додано: Сер 03 лис, 2021 07:23
MASolomko написав: Искатель написав:
теперь куда смотреть?
Раздел "Кешбек" не появился во вкладке "Мои счета" в старой веб-версии Приват24?
В том-то и дело, что не появился. Из-за чего я весь кипиш и поднял.
Просто у меня ремонт идет, до этого покупал в "Эпицентре" все или картой ВсеМожу от ПУМБ, или кредиткой Аллы (там тоже категория "Все для дома"), но там 3% грязными, а тут 10% чистыми. Интересно, если реально заплатят
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Додано: Сер 03 лис, 2021 12:10
Там же ещё кешбек был ДО х%
Там может условие какое-то, что кешбек на какой-то особый товар. Иначе 0% - это тоже ДО х%
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