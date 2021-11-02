Искатель написав:Да, кстати, а где этот "Особистий баланс", что-то я не вижу ни в новой, ни в старой версии...
Це банальна виписка по карті
Ну, в общем, был я в "Эпицентре" по делам, сделал покупку, оплатил Универсальной кредиткой (давно я ее не брал в руки!), теперь куда смотреть? Вижу в выписке "Эпицентр" - и все. Никаких намеков на начисление кешбэка или вообще чего-либо.
Искатель написав:Да, кстати, а где этот "Особистий баланс", что-то я не вижу ни в новой, ни в старой версии...
Це банальна виписка по карті
Ну, в общем, был я в "Эпицентре" по делам, сделал покупку, оплатил Универсальной кредиткой (давно я ее не брал в руки!), теперь куда смотреть? Вижу в выписке "Эпицентр" - и все. Никаких намеков на начисление кешбэка или вообще чего-либо.
Искатель написав:Да, кстати, а где этот "Особистий баланс", что-то я не вижу ни в новой, ни в старой версии...
Це банальна виписка по карті
Ну, в общем, был я в "Эпицентре" по делам, сделал покупку, оплатил Универсальной кредиткой (давно я ее не брал в руки!), теперь куда смотреть? Вижу в выписке "Эпицентр" - и все. Никаких намеков на начисление кешбэка или вообще чего-либо.
В условиях указанно, бонус начисляется каждый понедельник
Искатель написав:Да, кстати, а где этот "Особистий баланс", что-то я не вижу ни в новой, ни в старой версии...
Це банальна виписка по карті
Ну, в общем, был я в "Эпицентре" по делам, сделал покупку, оплатил Универсальной кредиткой (давно я ее не брал в руки!), теперь куда смотреть? Вижу в выписке "Эпицентр" - и все. Никаких намеков на начисление кешбэка или вообще чего-либо.
Искатель написав:Ну, в общем, был я в "Эпицентре" по делам, сделал покупку, оплатил Универсальной кредиткой (давно я ее не брал в руки!), теперь куда смотреть? Вижу в выписке "Эпицентр" - и все. Никаких намеков на начисление кешбэка или вообще чего-либо.
Зареєструватися не забули? Картка Віза?
Ну, Вы уже совсем меня обижаете Зарегистрироваться не забыл. Карта VISA Я даже помучил горячую линию Привата (о, это давно забытое наслаждение!), и мне подтвердили, что "Видим, что Вы зарегистрировались в акции. Ждите понедельника" Просто я думал, что что-то будет сразу видно в Приват24. Но, похоже, проблема в том, что они сами толком не знают, как оно будет. И вот это смущает и напрягает. Реализация хромает. Ладно, "доживем до понедельника", как писали классики.
Раздел "Кешбек" не появился во вкладке "Мои счета" в старой веб-версии Приват24?
В том-то и дело, что не появился. Из-за чего я весь кипиш и поднял. Просто у меня ремонт идет, до этого покупал в "Эпицентре" все или картой ВсеМожу от ПУМБ, или кредиткой Аллы (там тоже категория "Все для дома"), но там 3% грязными, а тут 10% чистыми. Интересно, если реально заплатят