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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8963896489658966>
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 22:36

  wolt450 написав:
  Искатель написав:Да, кстати, а где этот "Особистий баланс", что-то я не вижу ни в новой, ни в старой версии...

Це банальна виписка по карті

Ну, в общем, был я в "Эпицентре" по делам, сделал покупку, оплатил Универсальной кредиткой (давно я ее не брал в руки!), теперь куда смотреть?
Вижу в выписке "Эпицентр" - и все. Никаких намеков на начисление кешбэка или вообще чего-либо.
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 23:21

  Искатель написав:
  wolt450 написав:
  Искатель написав:Да, кстати, а где этот "Особистий баланс", что-то я не вижу ни в новой, ни в старой версии...

Це банальна виписка по карті

Ну, в общем, был я в "Эпицентре" по делам, сделал покупку, оплатил Универсальной кредиткой (давно я ее не брал в руки!), теперь куда смотреть?
Вижу в выписке "Эпицентр" - и все. Никаких намеков на начисление кешбэка или вообще чего-либо.


"не прокатило" (с)
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 23:39

  Искатель написав:
  wolt450 написав:
  Искатель написав:Да, кстати, а где этот "Особистий баланс", что-то я не вижу ни в новой, ни в старой версии...

Це банальна виписка по карті

Ну, в общем, был я в "Эпицентре" по делам, сделал покупку, оплатил Универсальной кредиткой (давно я ее не брал в руки!), теперь куда смотреть?
Вижу в выписке "Эпицентр" - и все. Никаких намеков на начисление кешбэка или вообще чего-либо.

В условиях указанно, бонус начисляется каждый понедельник
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 23:50

  Искатель написав:
  wolt450 написав:
  Искатель написав:Да, кстати, а где этот "Особистий баланс", что-то я не вижу ни в новой, ни в старой версии...

Це банальна виписка по карті

Ну, в общем, был я в "Эпицентре" по делам, сделал покупку, оплатил Универсальной кредиткой (давно я ее не брал в руки!), теперь куда смотреть?
Вижу в выписке "Эпицентр" - и все. Никаких намеков на начисление кешбэка или вообще чего-либо.

Зареєструватися не забули? Картка Віза?
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 06:20

  klug написав:
  Искатель написав:Ну, в общем, был я в "Эпицентре" по делам, сделал покупку, оплатил Универсальной кредиткой (давно я ее не брал в руки!), теперь куда смотреть?
Вижу в выписке "Эпицентр" - и все. Никаких намеков на начисление кешбэка или вообще чего-либо.

Зареєструватися не забули? Картка Віза?

Ну, Вы уже совсем меня обижаете :)
Зарегистрироваться не забыл. Карта VISA :)
Я даже помучил горячую линию Привата (о, это давно забытое наслаждение!), и мне подтвердили, что "Видим, что Вы зарегистрировались в акции. Ждите понедельника"
Просто я думал, что что-то будет сразу видно в Приват24.
Но, похоже, проблема в том, что они сами толком не знают, как оно будет. И вот это смущает и напрягает. Реализация хромает.
Ладно, "доживем до понедельника", как писали классики.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 06:47

Re: Приватбанк

  Искатель написав:теперь куда смотреть?
Раздел "Кешбек" не появился во вкладке "Мои счета" в старой веб-версии Приват24?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 07:23

  MASolomko написав:
  Искатель написав:теперь куда смотреть?
Раздел "Кешбек" не появился во вкладке "Мои счета" в старой веб-версии Приват24?

В том-то и дело, что не появился. Из-за чего я весь кипиш и поднял.
Просто у меня ремонт идет, до этого покупал в "Эпицентре" все или картой ВсеМожу от ПУМБ, или кредиткой Аллы (там тоже категория "Все для дома"), но там 3% грязными, а тут 10% чистыми. Интересно, если реально заплатят :)
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 12:10

Там же ещё кешбек был ДО х%
Там может условие какое-то, что кешбек на какой-то особый товар. Иначе 0% - это тоже ДО х%
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 12:56

Re: Приватбанк

У меня в нексте Привата кышмыш светится.
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 14:00

  Vorlon написав:
  Striker написав:В ином случае оставлю негативный отзыв на Минфине и больше не буду пользоваться вашей кредитной картой.

Представил, как весь офис банка упал в припадке дикого ужаса из-за ваших угроз :lol:

Действительно, если частникам пофиг на клиентов, то гос банку - тем более. :lol:
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