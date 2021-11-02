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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 лис, 2021 14:10
Если уже есть Универсальная мастеркард, то можно сделать еще одну Универсальную только Визу, или тут такое запрещено?
Додано: Сер 03 лис, 2021 15:39
Re: Приватбанк
vovareuckij, до рахунку може бути прив'язана одна бомж-картка (миттєвого випуску) й декілька платних персоніфікованих.
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