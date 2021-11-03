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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 лис, 2021 14:10
Если уже есть Универсальная мастеркард, то можно сделать еще одну Универсальную только Визу, или тут такое запрещено?
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vovareuckij
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Додано: Сер 03 лис, 2021 15:39
vovareuckij, до рахунку може бути прив'язана одна бомж-картка (миттєвого випуску) й декілька платних персоніфікованих.
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Додано: Сер 03 лис, 2021 17:03
vovareuckij написав:
Если уже есть Универсальная мастеркард, то можно сделать еще одну Универсальную только Визу, или тут такое запрещено?
Можна відкрити другу миттєву картку Універсальна іншої платіжної системи, але на окремий рахунок і вона буде без кредитного ліміту.
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Sanio
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Додано: Сер 03 лис, 2021 17:46
Приват прислав.
до 28.02.2022 ви можете користуватися КЛ на картці Універсальна за ставкою 0,00001% замість 3,5%, обов'язковий платіж 5% від суми заборгованності (не менше 100 грн.) вносити до 25 числа щомісяца.
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Прораб
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Додано: Сер 03 лис, 2021 17:52
Прораб написав:
Приват прислав.
до 28.02.2022 ви можете користуватися КЛ на картці Універсальна за ставкою 0,00001% замість 3,5%, обов'язковий платіж 5% від суми заборгованності (не менше 100 грн.) вносити до 25 числа щомісяца.
Індивідуальний грейс 4 місяці...це щось нове в банці.
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Додано: Сер 03 лис, 2021 18:02
а потом вжарим (с)
Прораб написав:
Приват прислав.
до 28.02.2022 ви можете користуватися КЛ на картці Універсальна за ставкою 0,00001% замість 3,5%, обов'язковий платіж 5% від суми заборгованності (не менше 100 грн.) вносити до 25 числа щомісяца.
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cohan
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Додано: Сер 03 лис, 2021 18:08
cohan написав:
а потом вжарим (с)
Прораб написав:
Приват прислав.
до 28.02.2022 ви можете користуватися КЛ на картці Універсальна за ставкою 0,00001% замість 3,5%, обов'язковий платіж 5% від суми заборгованності (не менше 100 грн.) вносити до 25 числа щомісяца.
...або натягнут на акції з Епіком або одне одному не заважає.
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Прораб
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