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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8964896589668967>
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 14:10

Если уже есть Универсальная мастеркард, то можно сделать еще одну Универсальную только Визу, или тут такое запрещено?
vovareuckij
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 15:39

Re: Приватбанк

vovareuckij, до рахунку може бути прив'язана одна бомж-картка (миттєвого випуску) й декілька платних персоніфікованих.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 17:03

  vovareuckij написав:Если уже есть Универсальная мастеркард, то можно сделать еще одну Универсальную только Визу, или тут такое запрещено?

Можна відкрити другу миттєву картку Універсальна іншої платіжної системи, але на окремий рахунок і вона буде без кредитного ліміту.
Sanio
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 17:46

Re: Приватбанк

Приват прислав.
до 28.02.2022 ви можете користуватися КЛ на картці Універсальна за ставкою 0,00001% замість 3,5%, обов'язковий платіж 5% від суми заборгованності (не менше 100 грн.) вносити до 25 числа щомісяца.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 17:52

  Прораб написав:Приват прислав.
до 28.02.2022 ви можете користуватися КЛ на картці Універсальна за ставкою 0,00001% замість 3,5%, обов'язковий платіж 5% від суми заборгованності (не менше 100 грн.) вносити до 25 числа щомісяца.

Індивідуальний грейс 4 місяці...це щось нове в банці. :shock:
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 18:02

  Прораб написав:Приват прислав.
до 28.02.2022 ви можете користуватися КЛ на картці Універсальна за ставкою 0,00001% замість 3,5%, обов'язковий платіж 5% від суми заборгованності (не менше 100 грн.) вносити до 25 числа щомісяца.

а потом вжарим (с)
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 18:08

  cohan написав:
  Прораб написав:Приват прислав.
до 28.02.2022 ви можете користуватися КЛ на картці Універсальна за ставкою 0,00001% замість 3,5%, обов'язковий платіж 5% від суми заборгованності (не менше 100 грн.) вносити до 25 числа щомісяца.

а потом вжарим (с)

...або натягнут на акції з Епіком або одне одному не заважає.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 20:33

  Фантом написав:У меня в нексте Привата кышмыш светится.
Зображення


Вижу. А у меня - не светится:
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А там случайно не было условия, чтобы платить именно Google Pay? Я просто картой платил.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 21:28

Re: Приватбанк

Господа, у вас получается пополнять карты ПБ через sendmoney?
мне нужно с альфовской пополнить - "извините, произошла ошибка"
причем, пробую разные карты - не помогает
на альфовской карте денег достаточно

поддержка никак не ответит...

upd ответили, тех работы на пару часов :(
Arien
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 21:37

  Искатель написав:Вижу. А у меня - не светится:
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А там случайно не было условия, чтобы платить именно Google Pay? Я просто картой платил.

В условиях акции есть следующее по КБ:
1.1.3. Перейти за посиланням https://newpromos.privatbank.ua та здійснити реєстрацію в Акції, заповнивши всі поля анкети на сторінці; або відсканувати QR-код на банерах, розташованих в торгових центрах «Епіцентр»; або дати згоду на підключення кешбеку в надісланій Банком комунікації (повідомленні), виконавши наведені там інструкції.

Какие то подобные действия при регистрации или после проводить нужно было?
п.с. сам не регился, условия читал. :mrgreen:
ruvex
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  #<1 ... 8964896589668967>
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