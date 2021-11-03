Приват прислав. до 28.02.2022 ви можете користуватися КЛ на картці Універсальна за ставкою 0,00001% замість 3,5%, обов'язковий платіж 5% від суми заборгованності (не менше 100 грн.) вносити до 25 числа щомісяца.
Прораб написав:Приват прислав. до 28.02.2022 ви можете користуватися КЛ на картці Універсальна за ставкою 0,00001% замість 3,5%, обов'язковий платіж 5% від суми заборгованності (не менше 100 грн.) вносити до 25 числа щомісяца.
Індивідуальний грейс 4 місяці...це щось нове в банці.
Прораб написав:Приват прислав. до 28.02.2022 ви можете користуватися КЛ на картці Універсальна за ставкою 0,00001% замість 3,5%, обов'язковий платіж 5% від суми заборгованності (не менше 100 грн.) вносити до 25 числа щомісяца.
Прораб написав:Приват прислав. до 28.02.2022 ви можете користуватися КЛ на картці Універсальна за ставкою 0,00001% замість 3,5%, обов'язковий платіж 5% від суми заборгованності (не менше 100 грн.) вносити до 25 числа щомісяца.
а потом вжарим (с)
...або натягнут на акції з Епіком або одне одному не заважає.
Господа, у вас получается пополнять карты ПБ через sendmoney? мне нужно с альфовской пополнить - "извините, произошла ошибка" причем, пробую разные карты - не помогает на альфовской карте денег достаточно
А там случайно не было условия, чтобы платить именно Google Pay? Я просто картой платил.
В условиях акции есть следующее по КБ:
1.1.3. Перейти за посиланням https://newpromos.privatbank.ua та здійснити реєстрацію в Акції, заповнивши всі поля анкети на сторінці; або відсканувати QR-код на банерах, розташованих в торгових центрах «Епіцентр»; або дати згоду на підключення кешбеку в надісланій Банком комунікації (повідомленні), виконавши наведені там інструкції.
Какие то подобные действия при регистрации или после проводить нужно было? п.с. сам не регился, условия читал.