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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 лис, 2021 21:42
Квесторе_поверніться написав: Прораб написав:
Приват прислав.
до 28.02.2022 ви можете користуватися КЛ на картці Універсальна за ставкою 0,00001% замість 3,5%, обов'язковий платіж 5% від суми заборгованності (не менше 100 грн.) вносити до 25 числа щомісяца.
Індивідуальний грейс 4 місяці...це щось нове в банці.
Типу Хамону виходить, але без КБ.
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Прораб
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