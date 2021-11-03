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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8964896589668967
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 21:42

  Квесторе_поверніться написав:
  Прораб написав:Приват прислав.
до 28.02.2022 ви можете користуватися КЛ на картці Універсальна за ставкою 0,00001% замість 3,5%, обов'язковий платіж 5% від суми заборгованності (не менше 100 грн.) вносити до 25 числа щомісяца.

Індивідуальний грейс 4 місяці...це щось нове в банці. :shock:

Типу Хамону виходить, але без КБ.
Прораб
 
Повідомлень: 325
З нами з: 02.03.19
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  #<1 ... 8964896589668967
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