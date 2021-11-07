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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8967896889698970
Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 12:37

  Фантом написав:Искатель Мне тоже пока не зачислили. Хотя сам кешбэк в покупке присутствует.

Я ж не говорю, что мне не выплатили. Я не вижу никаких признаков начисления.
Только что полчаса общался с девочкой с ГЛ Привата (хорошо, что телефон на громкую и работать не особо мешает). Создала заявку на техотдел, будут разбираться.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 13:02

Re: Приватбанк

Зображення

В акції зареєструвався заздалегідь перед покупкою, на скріні - картка для виплат Visa, як видно з фото - поки нічого не світить(((9(
Та й таке.
nighthawk5
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 13:05

Re: Приватбанк

  kulikrom написав:проверено - работает

поломали ;(
сегодня не начислили, создали заявку №....
за покупку прошлой недели, начисленный, ещё не выплатили, хоть и понедельник уже
UPD. начислили и за покупку сегодня. Осталось увидеть выплату в конце дня за прошлую неделю
Востаннє редагувалось kulikrom в Пон 08 лис, 2021 14:22, всього редагувалось 1 раз.
kulikrom
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 13:40

Re: Приватбанк

  nighthawk5 написав:на скріні - картка для виплат Visa, як видно з фото - поки нічого не світить(((9(


А ні) Вже все світить, відбій)

Зображення

P.S. Пуш про оплату в додатку прийшов вже коли я покупки до хати заніс (більш ніж через годину) Мабуть варто було почекати бодай хоч трохи, бо таки тут не все й одrазу.
nighthawk5
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 15:44

  nighthawk5 написав:
  nighthawk5 написав:на скріні - картка для виплат Visa, як видно з фото - поки нічого не світить(((9(


А ні) Вже все світить, відбій)

Зображення

P.S. Пуш про оплату в додатку прийшов вже коли я покупки до хати заніс (більш ніж через годину) Мабуть варто було почекати бодай хоч трохи, бо таки тут не все й одrазу.

Неправильна карта...має бути 10%. :)
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 17:15

Квесторе_поверніться
Чи можна випустити в Привата додаткову Візу до Мастеркарда, на якому є кредитний ліміт?
V2
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 17:23

Re: Приватбанк

V2, а почему и нет?
Есть в Привате счёта, где к нему подвязаны и Visa, и Mastercard. Нормально себе всё функционирует.

Может быть закреплена за счётом одна карта мгновенного выпуска и дальше только платные карты.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 18:22

  V2 написав:Квесторе_поверніться
Чи можна випустити в Привата додаткову Візу до Мастеркарда, на якому є кредитний ліміт?

Если собираетесь косить кешбэк в Эпицентре, то не только можно, но и нужно!
У меня, кстати, перевыпустили на VISA кредитку. Но она лежала добрых полгода, пока акцию не замутили.
Где они были с этой акцией в августе, когда я ремонт начинал...Я в "Эпицентре" столько денег оставил, жаль вспоминать. И все максимум под 3% грязными ((
Тем временем настал вечер. Не то, что выплат, но и признаков начисления - не видно.
Создали еще днем заявку №31708484,посмотрим, что из этого будет.
Уже видно, что акцию сделали "через одно место", одним начисляет, другим не начисляет; радует хотя бы то, что участие в акции официально признали и сказали: "Не волнуйтесь, все выплатят". Ждем-с. До первой звезды...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 18:56

Re: Приватбанк

  Квесторе_поверніться написав:Неправильна карта...має бути 10%.


Знаю-знаю) Чомусь коли відкривав рахунок то кредитку дали мастеркард, а тепер нема на то ради (вірніше звісно є, але мені лінь)
nighthawk5
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  #<1 ... 8967896889698970
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