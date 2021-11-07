Я ж не говорю, что мне не выплатили. Я не вижу никаких признаков начисления.
Только что полчаса общался с девочкой с ГЛ Привата (хорошо, что телефон на громкую и работать не особо мешает). Создала заявку на техотдел, будут разбираться.
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Додано: Пон 08 лис, 2021 12:37
Я ж не говорю, что мне не выплатили. Я не вижу никаких признаков начисления.
Только что полчаса общался с девочкой с ГЛ Привата (хорошо, что телефон на громкую и работать не особо мешает). Создала заявку на техотдел, будут разбираться.
Додано: Пон 08 лис, 2021 13:02
Re: Приватбанк
Додано: Пон 08 лис, 2021 13:05
Re: Приватбанк
поломали ;(
сегодня не начислили, создали заявку №....
за покупку прошлой недели, начисленный, ещё не выплатили, хоть и понедельник уже
UPD. начислили и за покупку сегодня. Осталось увидеть выплату в конце дня за прошлую неделю
Востаннє редагувалось kulikrom в Пон 08 лис, 2021 14:22, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 08 лис, 2021 13:40
Re: Приватбанк
Додано: Пон 08 лис, 2021 15:44
Неправильна карта...має бути 10%.
Додано: Пон 08 лис, 2021 17:15
Квесторе_поверніться
Чи можна випустити в Привата додаткову Візу до Мастеркарда, на якому є кредитний ліміт?
Додано: Пон 08 лис, 2021 17:23
Re: Приватбанк
V2, а почему и нет?
Есть в Привате счёта, где к нему подвязаны и Visa, и Mastercard. Нормально себе всё функционирует.
Может быть закреплена за счётом одна карта мгновенного выпуска и дальше только платные карты.
Додано: Пон 08 лис, 2021 18:22
Если собираетесь косить кешбэк в Эпицентре, то не только можно, но и нужно!
У меня, кстати, перевыпустили на VISA кредитку. Но она лежала добрых полгода, пока акцию не замутили.
Где они были с этой акцией в августе, когда я ремонт начинал...Я в "Эпицентре" столько денег оставил, жаль вспоминать. И все максимум под 3% грязными ((
Тем временем настал вечер. Не то, что выплат, но и признаков начисления - не видно.
Создали еще днем заявку №31708484,посмотрим, что из этого будет.
Уже видно, что акцию сделали "через одно место", одним начисляет, другим не начисляет; радует хотя бы то, что участие в акции официально признали и сказали: "Не волнуйтесь, все выплатят". Ждем-с. До первой звезды...
Додано: Пон 08 лис, 2021 18:56
Re: Приватбанк
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