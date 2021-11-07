Додано: Пон 08 лис, 2021 18:22

V2 написав: Квесторе_поверніться

Чи можна випустити в Привата додаткову Візу до Мастеркарда, на якому є кредитний ліміт? Чи можна випустити в Привата додаткову Візу до Мастеркарда, на якому є кредитний ліміт?

Если собираетесь косить кешбэк в Эпицентре, то не только можно, но и нужно!У меня, кстати, перевыпустили на VISA кредитку. Но она лежала добрых полгода, пока акцию не замутили.Где они были с этой акцией в августе, когда я ремонт начинал...Я в "Эпицентре" столько денег оставил, жаль вспоминать. И все максимум под 3% грязными ((Тем временем настал вечер. Не то, что выплат, но и признаков начисления - не видно.Создали еще днем заявку №31708484,посмотрим, что из этого будет.Уже видно, что акцию сделали "через одно место", одним начисляет, другим не начисляет; радует хотя бы то, что участие в акции официально признали и сказали: "Не волнуйтесь, все выплатят". Ждем-с. До первой звезды...