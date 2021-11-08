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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8968896989708971
Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 20:36

Re: Приватбанк

  Квесторе_поверніться написав:Неправильна карта...має бути 10%

як бог дав
10% за витрати з кредитних та/або 5% із власних коштів (але загалом не більше ніж 2 000 грн за один календарний місяць).
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 21:03

А есть те, кому уже выплатили? Если да, то как это происходит: на карту, с которой платили, выплачивают, или появляется отдельный счет кешбэка, с которого потом можно вывести?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 00:56

Re: Приватбанк

Запитання.
Потрібно скинути гривні на карту, людина має тільки віртуальну. Можна скинути на неї, а потім зняти, перевести?
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 01:21

  Прораб написав:Запитання.
Потрібно скинути гривні на карту, людина має тільки віртуальну. Можна скинути на неї, а потім зняти, перевести?

Перевести с виртуалки Привата можно точно так же, как с обычной приватовской карты.
А вот снять будет сложнее.
К тому же, надо уточнить, какая именно виртуалка открыта - Универсальная или КДВ? Если КДВ, то при зачислении на нее банк заберет 0,5% комиссии.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 01:38

  Искатель написав:К тому же, надо уточнить, какая именно виртуалка открыта - Универсальная или КДВ? Если КДВ, то при зачислении на нее банк заберет 0,5% комиссии.

КДВ.
Є ще інтернет-картка в грн., як з нею?
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 01:43

  Прораб написав:
  Искатель написав:К тому же, надо уточнить, какая именно виртуалка открыта - Универсальная или КДВ? Если КДВ, то при зачислении на нее банк заберет 0,5% комиссии.

КДВ.
Є ще інтернет-картка в грн., як з нею?

Ну, в идеале... человеку надо оформить еще всеКарту от ПУМБ. Принять платеж на интернет-карту - и перебросить (только правильно!) без комиссии на всеКарту, оттуда уже что угодно: хоть снимать нал, хоть дальше переводить.
КДВ, как я уже говорил, подразумевает снятие банком 0,5% при зачислении. Что для честного свинорыла неприемлемо...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 01:48

  Прораб написав:Запитання.
Потрібно скинути гривні на карту, людина має тільки віртуальну. Можна скинути на неї, а потім зняти, перевести?


что вы подразумеваете под "виртуальной картой" ? врядли, то, что этим у примата является. Если для вас "виртуальная карта" - это карта без пластикового носителя, то это не так, у примата есть несколько карточных продукта без носителя:

1) виртуальная карта (не открывается с 2014 г., ранее отскрытые действуют)
2) интернет-карта
3) диджитал-карта
4) припейд карта
у каждого их них есть свои особенности.
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 01:51

  IMPRINTER написав:
  Прораб написав:Запитання.
Потрібно скинути гривні на карту, людина має тільки віртуальну. Можна скинути на неї, а потім зняти, перевести?


что вы подразумеваете под "виртуальной картой" ? врядли, то, что этим у примата является. Если для вас "виртуальная карта" - это карта без пластикового носителя, то это не так, у примата есть несколько карточных продукта без носителя:

1) виртуальная карта (не открывается с 2014 г., ранее отскрытые действуют)
2) интернет-карта
3) диджитал-карта
4) припейд карта
у каждого их них есть свои особенности.

Думаю, у него что-то из пунктов 2-3.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 02:06

  Искатель написав:Думаю, у него что-то из пунктов 2-3.


принять перевод могут и 2 и 3 ...
перевести можно потом и с 2 и с 3 ...
снять нал можно тока с 3
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 02:39

Re: Приватбанк

Искатель, IMPRINTER
Все саме так і є.
Варіант №2 цілком прийнятний.
Дякую.
Прораб
 
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