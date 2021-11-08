|
|
|
Приватбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 08 лис, 2021 20:36
Квесторе_поверніться написав:
Неправильна карта...має бути 10%
як бог дав
10% за витрати з кредитних та/або 5% із власних коштів (але загалом не більше ніж 2 000 грн за один календарний місяць).
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 4711
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 715 раз.
- Подякували: 497 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 08 лис, 2021 21:03
А есть те, кому уже выплатили? Если да, то как это происходит: на карту, с которой платили, выплачивают, или появляется отдельный счет кешбэка, с которого потом можно вывести?
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 5095
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 775 раз.
- Подякували: 3627 раз.
-
- Профіль
-
4
7
1
Додано: Вів 09 лис, 2021 00:56
Запитання.
Потрібно скинути гривні на карту, людина має тільки віртуальну. Можна скинути на неї, а потім зняти, перевести?
-
Прораб
-
-
- Повідомлень: 351
- З нами з: 02.03.19
- Подякував: 291 раз.
- Подякували: 46 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 09 лис, 2021 01:21
Прораб написав:
Запитання.
Потрібно скинути гривні на карту, людина має тільки віртуальну. Можна скинути на неї, а потім зняти, перевести?
Перевести с виртуалки Привата можно точно так же, как с обычной приватовской карты.
А вот снять будет сложнее.
К тому же, надо уточнить, какая именно виртуалка открыта - Универсальная или КДВ? Если КДВ, то при зачислении на нее банк заберет 0,5% комиссии.
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 5095
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 775 раз.
- Подякували: 3627 раз.
-
- Профіль
-
4
7
1
Додано: Вів 09 лис, 2021 01:38
Искатель написав:
К тому же, надо уточнить, какая именно виртуалка открыта - Универсальная или КДВ? Если КДВ, то при зачислении на нее банк заберет 0,5% комиссии.
КДВ.
Є ще інтернет-картка в грн., як з нею?
-
Прораб
-
-
- Повідомлень: 351
- З нами з: 02.03.19
- Подякував: 291 раз.
- Подякували: 46 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 09 лис, 2021 01:43
Прораб написав: Искатель написав:
К тому же, надо уточнить, какая именно виртуалка открыта - Универсальная или КДВ? Если КДВ, то при зачислении на нее банк заберет 0,5% комиссии.
КДВ.
Є ще інтернет-картка в грн., як з нею?
Ну, в идеале... человеку надо оформить еще всеКарту от ПУМБ. Принять платеж на интернет-карту - и перебросить (только правильно!) без комиссии на всеКарту, оттуда уже что угодно: хоть снимать нал, хоть дальше переводить.
КДВ, как я уже говорил, подразумевает снятие банком 0,5% при зачислении. Что для честного свинорыла неприемлемо...
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 5095
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 775 раз.
- Подякували: 3627 раз.
-
- Профіль
-
4
7
1
Додано: Вів 09 лис, 2021 01:48
Прораб написав:
Запитання.
Потрібно скинути гривні на карту, людина має тільки віртуальну. Можна скинути на неї, а потім зняти, перевести?
что вы подразумеваете под "виртуальной картой" ? врядли, то, что этим у примата является. Если для вас "виртуальная карта" - это карта без пластикового носителя, то это не так, у примата есть несколько карточных продукта без носителя:
1) виртуальная карта (не открывается с 2014 г., ранее отскрытые действуют)
2) интернет-карта
3) диджитал-карта
4) припейд карта
у каждого их них есть свои особенности.
-
IMPRINTER
-
2
1
- Свинорил 100 lvl
-
- Повідомлень: 38171
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 217 раз.
- Подякували: 6080 раз.
-
- Профіль
-
9
5
2
Додано: Вів 09 лис, 2021 01:51
IMPRINTER написав: Прораб написав:
Запитання.
Потрібно скинути гривні на карту, людина має тільки віртуальну. Можна скинути на неї, а потім зняти, перевести?
что вы подразумеваете под "виртуальной картой" ? врядли, то, что этим у примата является. Если для вас "виртуальная карта" - это карта без пластикового носителя, то это не так, у примата есть несколько карточных продукта без носителя:
1) виртуальная карта (не открывается с 2014 г., ранее отскрытые действуют)
2) интернет-карта
3) диджитал-карта
4) припейд карта
у каждого их них есть свои особенности.
Думаю, у него что-то из пунктов 2-3.
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 5095
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 775 раз.
- Подякували: 3627 раз.
-
- Профіль
-
4
7
1
Додано: Вів 09 лис, 2021 02:06
Искатель написав:
Думаю, у него что-то из пунктов 2-3.
принять перевод могут и 2 и 3 ...
перевести можно потом и с 2 и с 3 ...
снять нал можно тока с 3
-
IMPRINTER
-
2
1
- Свинорил 100 lvl
-
- Повідомлень: 38171
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 217 раз.
- Подякували: 6080 раз.
-
- Профіль
-
9
5
2
Додано: Вів 09 лис, 2021 02:39
Искатель, IMPRINTER
Все саме так і є.
Варіант №2 цілком прийнятний.
Дякую.
-
Прораб
-
-
- Повідомлень: 351
- З нами з: 02.03.19
- Подякував: 291 раз.
- Подякували: 46 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|