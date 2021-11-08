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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8969897089718972
Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 07:42

Повторю вчерашний вопрос: отпишитесь, пожалуйста, те, кому выплатили(не начислили, а именно выплатили) вчера кешбэк за покупки в "Эпицентре".
1. Когда выплатили (по времени)?
2. Куда выплатили?
Спасибо заранее.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 09:57

  Искатель написав:Повторю вчерашний вопрос: отпишитесь, пожалуйста, те, кому выплатили(не начислили, а именно выплатили) вчера кешбэк за покупки в "Эпицентре".
1. Когда выплатили (по времени)?
2. Куда выплатили?
Спасибо заранее.

#зеленелайно нічого поки не виплатило. Чекаємо.
apostol
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 10:56

Re: Приватбанк

Чи є у вкладі "Стандарт" мінімальна сума вкладу? Дякую.
finfen
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 11:04

  finfen написав:Чи є у вкладі "Стандарт" мінімальна сума вкладу? Дякую.


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greenozon
 
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