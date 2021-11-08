Повторю вчерашний вопрос: отпишитесь, пожалуйста, те, кому выплатили(не начислили, а именно выплатили) вчера кешбэк за покупки в "Эпицентре".
1. Когда выплатили (по времени)?
2. Куда выплатили?
Спасибо заранее.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 лис, 2021 07:42
Повторю вчерашний вопрос: отпишитесь, пожалуйста, те, кому выплатили(не начислили, а именно выплатили) вчера кешбэк за покупки в "Эпицентре".
1. Когда выплатили (по времени)?
2. Куда выплатили?
Спасибо заранее.
Додано: Вів 09 лис, 2021 09:57
Додано: Вів 09 лис, 2021 10:56
Re: Приватбанк
Чи є у вкладі "Стандарт" мінімальна сума вкладу? Дякую.
Додано: Вів 09 лис, 2021 11:04
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