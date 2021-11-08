Повторю вчерашний вопрос: отпишитесь, пожалуйста, те, кому выплатили(не начислили, а именно выплатили) вчера кешбэк за покупки в "Эпицентре".
1. Когда выплатили (по времени)?
2. Куда выплатили?
Спасибо заранее.
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Додано: Вів 09 лис, 2021 07:42
Повторю вчерашний вопрос: отпишитесь, пожалуйста, те, кому выплатили(не начислили, а именно выплатили) вчера кешбэк за покупки в "Эпицентре".
1. Когда выплатили (по времени)?
2. Куда выплатили?
Спасибо заранее.
Додано: Вів 09 лис, 2021 09:57
Додано: Вів 09 лис, 2021 10:56
Re: Приватбанк
Чи є у вкладі "Стандарт" мінімальна сума вкладу? Дякую.
Додано: Вів 09 лис, 2021 11:04
Додано: Вів 09 лис, 2021 14:02
Till I can get my Satisfaction
Я обратился в поддержку, предложил соразмерно отсрочить с моей стороны выплату кредиторской задолженности за прошлый период на количество дней просрочки выплаты кешбека со стороны банка. Сложилось впечатление, что ещё на этапе регистрации "надули губы"
Додано: Вів 09 лис, 2021 14:44
Re: Приватбанк
Ось думаю, цікаво, чи не кине лайно з пропозицією по кредитці.
до 28.02.2022 ви можете користуватися КЛ на картці Універсальна за ставкою 0,00001% замість 3,5%, обов'язковий платіж 5% від суми заборгованності (не менше 100 грн.) вносити до 25 числа щомісяца.
Додано: Вів 09 лис, 2021 14:45
Але поповнення не більше початкової суму (або не більше 50к грн/3к уо, якщо початкова сума більша), тому на мінімалку відкривати не дуже цікаво. Крім того, уся ця інформація є внизу сторінки зі ставками
Додано: Вів 09 лис, 2021 15:38
Акция "Кешбэк с Приватбанком"
Народ, #зеленелайно в очередной раз подтвердил свою репутацию полного г...а!
Несмотря на то, что я подал заявку на подключение 2.11, сегодня мне сообщили, что "оказывается, подключение было осуществлено 4.11,поэтому за ту операцию Вам кешбэк не положен"
Т.е. вы думаете, что подключились к акции, совершаете покупки - а банк сам решает, с какого числа вы подключены, да и подключены ли вообще.
Советую всем, у кого нет начислений за покупки,
во-1, проверить, было ли в мобильном Приват24 прислано подтверждение об участии в акции;
во-2, когда именно оно было прислано и подтвердили ли вы его.
Если нет, позвоните в банк и уточните, с какого именно числа вы подключены к акции и подключены ли вообще.
А впрочем... Кидалы - и есть кидалы.
Додано: Вів 09 лис, 2021 16:01
Re: Приватбанк
Думал приват пробить дно дальше уже не может, но не тут то было.
Пришел перевыпустить две карты по сроку (уни и кдв). Менеджер умным взглядом посмотрела на них, сказала, "да, по сроку пора бы и перевыпустить" и таки перевыпустила ... но совершенно другую КДВ, которой еще год жизни оставался
А если б она еще и порезала старую, как оказалось, не перевыпущеную карту, то следующий поход в отделение был бы еще более веселым
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