Додано: Вів 09 лис, 2021 15:38

Народ, #зеленелайно в очередной раз подтвердил свою репутацию полного г...а!



Несмотря на то, что я подал заявку на подключение 2.11, сегодня мне сообщили, что "оказывается, подключение было осуществлено 4.11,поэтому за ту операцию Вам кешбэк не положен"

Т.е. вы думаете, что подключились к акции, совершаете покупки - а банк сам решает, с какого числа вы подключены, да и подключены ли вообще.



Советую всем, у кого нет начислений за покупки,

во-1, проверить, было ли в мобильном Приват24 прислано подтверждение об участии в акции;

во-2, когда именно оно было прислано и подтвердили ли вы его.



Если нет, позвоните в банк и уточните, с какого именно числа вы подключены к акции и подключены ли вообще.

А впрочем... Кидалы - и есть кидалы.