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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8969897089718972
Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 07:42

Повторю вчерашний вопрос: отпишитесь, пожалуйста, те, кому выплатили(не начислили, а именно выплатили) вчера кешбэк за покупки в "Эпицентре".
1. Когда выплатили (по времени)?
2. Куда выплатили?
Спасибо заранее.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 09:57

  Искатель написав:Повторю вчерашний вопрос: отпишитесь, пожалуйста, те, кому выплатили(не начислили, а именно выплатили) вчера кешбэк за покупки в "Эпицентре".
1. Когда выплатили (по времени)?
2. Куда выплатили?
Спасибо заранее.

#зеленелайно нічого поки не виплатило. Чекаємо.
apostol
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 10:56

Re: Приватбанк

Чи є у вкладі "Стандарт" мінімальна сума вкладу? Дякую.
finfen
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 11:04

  finfen написав:Чи є у вкладі "Стандарт" мінімальна сума вкладу? Дякую.


2 грн
2$
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 14:02

Till I can get my Satisfaction

  apostol написав:#зеленелайно нічого поки не виплатило. Чекаємо.

Я обратился в поддержку, предложил соразмерно отсрочить с моей стороны выплату кредиторской задолженности за прошлый период на количество дней просрочки выплаты кешбека со стороны банка. Сложилось впечатление, что ещё на этапе регистрации "надули губы"
kulikrom
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 14:44

Re: Приватбанк

Ось думаю, цікаво, чи не кине лайно з пропозицією по кредитці.
до 28.02.2022 ви можете користуватися КЛ на картці Універсальна за ставкою 0,00001% замість 3,5%, обов'язковий платіж 5% від суми заборгованності (не менше 100 грн.) вносити до 25 числа щомісяца.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 14:45

  greenozon написав:
  finfen написав:Чи є у вкладі "Стандарт" мінімальна сума вкладу? Дякую.


2 грн
2$

Але поповнення не більше початкової суму (або не більше 50к грн/3к уо, якщо початкова сума більша), тому на мінімалку відкривати не дуже цікаво. Крім того, уся ця інформація є внизу сторінки зі ставками https://privatbank.ua/depozit
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 15:38

Акция "Кешбэк с Приватбанком"

Народ, #зеленелайно в очередной раз подтвердил свою репутацию полного г...а!

Несмотря на то, что я подал заявку на подключение 2.11, сегодня мне сообщили, что "оказывается, подключение было осуществлено 4.11,поэтому за ту операцию Вам кешбэк не положен"
Т.е. вы думаете, что подключились к акции, совершаете покупки - а банк сам решает, с какого числа вы подключены, да и подключены ли вообще.

Советую всем, у кого нет начислений за покупки,
во-1, проверить, было ли в мобильном Приват24 прислано подтверждение об участии в акции;
во-2, когда именно оно было прислано и подтвердили ли вы его.

Если нет, позвоните в банк и уточните, с какого именно числа вы подключены к акции и подключены ли вообще.
А впрочем... Кидалы - и есть кидалы.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 16:01

Re: Приватбанк

Думал приват пробить дно дальше уже не может, но не тут то было.
Пришел перевыпустить две карты по сроку (уни и кдв). Менеджер умным взглядом посмотрела на них, сказала, "да, по сроку пора бы и перевыпустить" и таки перевыпустила ... но совершенно другую КДВ, которой еще год жизни оставался :evil:
А если б она еще и порезала старую, как оказалось, не перевыпущеную карту, то следующий поход в отделение был бы еще более веселым :evil:
Kalgan
 
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