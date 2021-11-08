Kalgan написав:Думал приват пробить дно дальше уже не может, но не тут то было. Пришел перевыпустить две карты по сроку (уни и кдв). Менеджер умным взглядом посмотрела на них, сказала, "да, по сроку пора бы и перевыпустить" и таки перевыпустила ... но совершенно другую КДВ, которой еще год жизни оставался А если б она еще и порезала старую, как оказалось, не перевыпущеную карту, то следующий поход в отделение был бы еще более веселым
Перепрошуємо за незручності. Будь ласка, надайте ваші контакти в особистому повідомленні.
ПриватБанк написав: Будь ласка, надайте ваші контакти в особистому повідомленні, щоб ми могли перевірити інформацію та розібратись в ситуації.
Ваши представители уже "детально" разобрались в ситуации. Дошло до того, что одна из сотрудниц горячей линии мне утверждала, что "Вы зарегистрированы в акции 2 ноября в 18:45", а буквально через 5 минут "Ой, нет! Вы зарегистрированы в акции 4 ноября!"
В таких случаях обычно советуют "не суетиться под клиентом".
Kalgan написав:Думал приват пробить дно дальше уже не может, но не тут то было. Пришел перевыпустить две карты по сроку (уни и кдв). Менеджер умным взглядом посмотрела на них, сказала, "да, по сроку пора бы и перевыпустить" и таки перевыпустила ... но совершенно другую КДВ, которой еще год жизни оставался А если б она еще и порезала старую, как оказалось, не перевыпущеную карту, то следующий поход в отделение был бы еще более веселым
Перепрошуємо за незручності. Будь ласка, надайте ваші контакти в особистому повідомленні.
А для чего ? Хотите извиниться и дать сори-бонус или наказать сотрудницу ? Если второе, то я не кровожадный ... в данной ситуации ... Хотя еще одну очередь таки пришлось отстоять в другом отделении, что б перевыпустить ту карту
Нет, это уже финиш... Ладно, там не было регистрации, если верить Приватбанку...
Только что сделал еще одну (уже последнюю этой картой!) покупку в "Эпицентре". Опять не начислили кешбэк, потому что... вот как выглядит покупка в выписке:
Видите слово "Эпицентр"? Я тоже не вижу. Простая подмена - и ничего не докажешь. Хотя у меня же чек есть... Но не с кидалами типа Привата. Все, я наигрался в их "акции". Зелене лайно - есть зелене лайно. Но им дорого это обойдется... Антирекламу я делать тоже умею.