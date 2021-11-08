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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8971897289738974>
Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 18:44

  Kalgan написав:Думал приват пробить дно дальше уже не может, но не тут то было.
Пришел перевыпустить две карты по сроку (уни и кдв). Менеджер умным взглядом посмотрела на них, сказала, "да, по сроку пора бы и перевыпустить" и таки перевыпустила ... но совершенно другую КДВ, которой еще год жизни оставался :evil:
А если б она еще и порезала старую, как оказалось, не перевыпущеную карту, то следующий поход в отделение был бы еще более веселым :evil:


Перепрошуємо за незручності. Будь ласка, надайте ваші контакти в особистому повідомленні.
ПриватБанк
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 18:47

Искатель Я подключился 3.11. Через час сделал покупку, кешбэк начислился, но не выплатился. Перезвонили с головного офиса, до конца дня обещали выплатить, но пока нет ничего. Наблюдаем.
Фантом
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 19:08

  ПриватБанк написав:
Будь ласка, надайте ваші контакти в особистому повідомленні, щоб ми могли перевірити інформацію та розібратись в ситуації.


Ваши представители уже "детально" разобрались в ситуации.
Дошло до того, что одна из сотрудниц горячей линии мне утверждала, что
"Вы зарегистрированы в акции 2 ноября в 18:45", а буквально через 5 минут
"Ой, нет! Вы зарегистрированы в акции 4 ноября!"

В таких случаях обычно советуют "не суетиться под клиентом".
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 19:09

  Фантом написав:Искатель Я подключился 3.11. Через час сделал покупку, кешбэк начислился, но не выплатился. Перезвонили с головного офиса, до конца дня обещали выплатить, но пока нет ничего. Наблюдаем.

Через мобильный Приват24 подтверждение участия делали?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 19:27

  ПриватБанк написав:
  Kalgan написав:Думал приват пробить дно дальше уже не может, но не тут то было.
Пришел перевыпустить две карты по сроку (уни и кдв). Менеджер умным взглядом посмотрела на них, сказала, "да, по сроку пора бы и перевыпустить" и таки перевыпустила ... но совершенно другую КДВ, которой еще год жизни оставался :evil:
А если б она еще и порезала старую, как оказалось, не перевыпущеную карту, то следующий поход в отделение был бы еще более веселым :evil:


Перепрошуємо за незручності. Будь ласка, надайте ваші контакти в особистому повідомленні.

А для чего ? Хотите извиниться и дать сори-бонус или наказать сотрудницу ?
Если второе, то я не кровожадный ... в данной ситуации ...
Хотя еще одну очередь таки пришлось отстоять в другом отделении, что б перевыпустить ту карту :|
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 21:13

Нет, это уже финиш... Ладно, там не было регистрации, если верить Приватбанку...

Только что сделал еще одну (уже последнюю этой картой!) покупку в "Эпицентре". Опять не начислили кешбэк, потому что... вот как выглядит покупка в выписке:
Зображення

Видите слово "Эпицентр"? Я тоже не вижу. Простая подмена - и ничего не докажешь. Хотя у меня же чек есть... Но не с кидалами типа Привата.
Все, я наигрался в их "акции". Зелене лайно - есть зелене лайно.
Но им дорого это обойдется... Антирекламу я делать тоже умею.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 21:46

Вот, кстати, чек, на котором четко видно, где была совершена покупка:
Зображення

Но для кидал это вряд ли будет аргументом. "Вы провели покупку не на терминале Эпицентра"...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 21:47

Представителю банка: руководству "Эпицентра" я тоже напишу. Пусть знают, что с Приватом дел иметь нельзя.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 21:51

  Искатель написав:Представителю банка: руководству "Эпицентра" я тоже напишу. Пусть знают, что с Приватом дел иметь нельзя.

Смешно. Это давно все знают. Но всё же неизменно надеетесь, что в кусках дерьма найдётся что-то "вкусное" :lol:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 21:51

  Искатель написав:Но для кидал это вряд ли будет аргументом. "Вы провели покупку не на терминале Эпицентра"...


А на разных терминалах рассчитывались в Эпицентре?
Aps
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