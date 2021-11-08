Додано: Вів 09 лис, 2021 21:13

Нет, это уже финиш... Ладно, там не было регистрации, если верить Приватбанку...Только что сделал еще одну (уже последнюю этой картой!) покупку в "Эпицентре". Опять не начислили кешбэк, потому что... вот как выглядит покупка в выписке:Видите слово "Эпицентр"? Я тоже не вижу. Простая подмена - и ничего не докажешь. Хотя у меня же чек есть... Но не с кидалами типа Привата.Все, я наигрался в их "акции". Зелене лайно - есть зелене лайно.Но им дорого это обойдется... Антирекламу я делать тоже умею.