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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8971897289738974
Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 21:55

  Vorlon написав:
  Искатель написав:Представителю банка: руководству "Эпицентра" я тоже напишу. Пусть знают, что с Приватом дел иметь нельзя.

Смешно. Это давно все знают. Но всё же неизменно надеетесь, что в кусках дерьма найдётся что-то "вкусное" :lol:

Я рад, что дал Вам повод улыбнуться :) Решил раз проэкспериментировать. Ну да ладно.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 21:56

  Aps написав:
  Искатель написав:Но для кидал это вряд ли будет аргументом. "Вы провели покупку не на терминале Эпицентра"...


А на разных терминалах рассчитывались в Эпицентре?

Вы знаете, я даже не подумал, что надо все время на одном. Конечно, на разных :) Там много касс...
Искатель
 
Повідомлень: 5105
З нами з: 22.02.16
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 22:38

  Искатель написав:
  Aps написав:
  Искатель написав:Но для кидал это вряд ли будет аргументом. "Вы провели покупку не на терминале Эпицентра"...


А на разных терминалах рассчитывались в Эпицентре?

Вы знаете, я даже не подумал, что надо все время на одном. Конечно, на разных :) Там много касс...


Искатель, таки выбивайте свой бонус у этих кидал, в официальных условиях акции 1.1.4. Придбати товари в ТЦ «Епіцентр» та/або на сайті за посиланням https://epicentrk.ua, розрахувавшись Карткою.
Нет ни слова про терминалы. Товар куплен в Эпицентре, расчёт был картой - условие выполнено. Есть ещё надзорный ускоритель))) А у кидал расчёт может быть простой-кто будет выбивать выплатим, а кто забьёт на это дело, ну значит нет.
Oberon
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 22:43

  Oberon написав:
Искатель, таки выбивайте свой бонус у этих кидал, в официальных условиях акции 1.1.4. Придбати товари в ТЦ «Епіцентр» та/або на сайті за посиланням https://epicentrk.ua, розрахувавшись Карткою.
Нет ни слова про терминалы. Товар куплен в Эпицентре, расчёт был картой - условие выполнено. Есть ещё надзорный ускоритель))) А у кидал расчёт может быть простой-кто будет выбивать выплатим, а кто забьёт на это дело, ну значит нет.


Знаете,я долго игнорировал все акции, которые устраивал Приват. Тут просто совпало: я как раз делаю ремонт и часто бываю в "Эпицентре". Как говорится, "одно к одному".
И поскольку это был второй случай подряд, когда не начислили (первый я описывал: сказали, что регистрация 4.11, хотя я регистрировался 2.11, а операцию делал уже после успешной регистрации), уже просто зацепило.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 22:51

Re: Приватбанк

Скільки не читаю ахції бегемота - завжди якісь трабли. А як кишмиш на алі - то взагалі щось впало і годину чи більше не можна було ніц там купити - правда начислили потім без проблем :)
chipmunk
 
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