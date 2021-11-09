Искатель написав:Но для кидал это вряд ли будет аргументом. "Вы провели покупку не на терминале Эпицентра"...
А на разных терминалах рассчитывались в Эпицентре?
Вы знаете, я даже не подумал, что надо все время на одном. Конечно, на разных Там много касс...
Искатель, таки выбивайте свой бонус у этих кидал, в официальных условиях акции 1.1.4. Придбати товари в ТЦ «Епіцентр» та/або на сайті за посиланням https://epicentrk.ua, розрахувавшись Карткою. Нет ни слова про терминалы. Товар куплен в Эпицентре, расчёт был картой - условие выполнено. Есть ещё надзорный ускоритель))) А у кидал расчёт может быть простой-кто будет выбивать выплатим, а кто забьёт на это дело, ну значит нет.
Oberon написав: Искатель, таки выбивайте свой бонус у этих кидал, в официальных условиях акции 1.1.4. Придбати товари в ТЦ «Епіцентр» та/або на сайті за посиланням https://epicentrk.ua, розрахувавшись Карткою. Нет ни слова про терминалы. Товар куплен в Эпицентре, расчёт был картой - условие выполнено. Есть ещё надзорный ускоритель))) А у кидал расчёт может быть простой-кто будет выбивать выплатим, а кто забьёт на это дело, ну значит нет.
Знаете,я долго игнорировал все акции, которые устраивал Приват. Тут просто совпало: я как раз делаю ремонт и часто бываю в "Эпицентре". Как говорится, "одно к одному". И поскольку это был второй случай подряд, когда не начислили (первый я описывал: сказали, что регистрация 4.11, хотя я регистрировался 2.11, а операцию делал уже после успешной регистрации), уже просто зацепило.
Фантом написав:Искатель Я подключился 3.11. Через час сделал покупку, кешбэк начислился, но не выплатился. Перезвонили с головного офиса, до конца дня обещали выплатить, но пока нет ничего. Наблюдаем.
Ну и как вишенка на торте. Ни хрена мне не выплатили.
Самое обидное, что в бумажнике у меня лежали кредитка "Максимум" от Альфы и "ВсеМожу" от ПУМБа. По обеим - кешбэк по категории "Все для дома". Правда, 3% грязными - хуже, чем 10% чистыми. Короче, жадность победила, а банк победил всех. Ну да ничего... "Волки, волки", т.е. "Акции,акции" недолго Привату кричать осталось. С каждым разом все меньше народу будет вестись. Особенно если грамотно донести до народа, как с ним поступают.