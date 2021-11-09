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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8972897389748975
Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 10:40

Re: Приватбанк

  Искатель написав:Только что сделал еще одну (уже последнюю этой картой!) покупку в "Эпицентре". Опять не начислили кешбэк, потому что... вот как выглядит покупка в выписке...
Здесь нет вины эмитента, что эквайер неправильно настроил терминал. Вы, как здешний пользователь, должны знать хорошо.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 10:46

  MASolomko написав:
  Искатель написав:Только что сделал еще одну (уже последнюю этой картой!) покупку в "Эпицентре". Опять не начислили кешбэк, потому что... вот как выглядит покупка в выписке...
Здесь нет вины эмитента, что эквайер неправильно настроил терминал. Вы, как здешний пользователь, должны знать хорошо.

Эмитент и эквайер - один и тот же, Приватбанк. Не надо его защищать, они четко знали, что делали.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 10:52

банк забрал 100$ и не возвращает

Здесь есть представитель ? Позавчера при пополнении депозита 100$ купюрой терминал зажевал ее и остановился, выдал сообщение об ошибке, не принимает банкноты. Там же уведомил сотрудницу об єтом, которая сказала, что нужно с финансового номера составить заявку на возврат. Так и сделал, вчера спустя сутки получил сообщение ответ, что в удовлетворении отказано. Шокирован. На горячей линии оставил повторную заявку, сейчас получил ответ, что также отказ. При этом никто из банка не набирает клиента и не хочет разобраться где же делись его 100$. Мошенничество. Может у кого были подобные ситуации, что посоветуете, в полицию ?
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 12:11

  SILVER_UA написав:Здесь есть представитель ? Позавчера при пополнении депозита 100$ купюрой терминал зажевал ее и остановился, выдал сообщение об ошибке, не принимает банкноты. Там же уведомил сотрудницу об єтом, которая сказала, что нужно с финансового номера составить заявку на возврат. Так и сделал, вчера спустя сутки получил сообщение ответ, что в удовлетворении отказано. Шокирован. На горячей линии оставил повторную заявку, сейчас получил ответ, что также отказ. При этом никто из банка не набирает клиента и не хочет разобраться где же делись его 100$. Мошенничество. Может у кого были подобные ситуации, что посоветуете, в полицию ?

Для начала, Вы должны узнать у банка, когда была инкассация терминала и потребовать ознакомиться с актом инкассации. Есть ли излишки и т.п.
За сутки вряд ли могли инкассировать,хотя ситуация похожа на переполненный терминал, т.е. в принципе и могли.
Копайте в эту сторону.
Уведомите банк, что в случае отказа будете писать заявление в полицию + напишите жалобу на Национальный банк. Их пнут, чтобы шевелились быстрее.
Искатель
 
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  #<1 ... 8972897389748975
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