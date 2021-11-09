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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8973897489758976
Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 13:36

  Sanio написав:
  SILVER_UA написав:Было несколько пятен, но это не ветхость и не испорченность

Просто есть случаи, когда банк наказывает клиентов, которые часто суют ветхие, потертые или сильно мятые купюры в терминал на валютный "Приват-вклад".

Вот что-то очень сомневаюсь, что банк исследует банкноты из кассет на "потертость" и ведёт учет, насколько ветхие купюры вносит конкретный клиент.
Хотя и довольно интересно узнать, как будет действовать банк, обнаружив в кассете фальшивую банкноту, прошедшую каким-то образом автоматическую проверку.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 13:47

  M-Audio написав:Хотя и довольно интересно узнать, как будет действовать банк, обнаружив в кассете фальшивую банкноту, прошедшую каким-то образом автоматическую проверку.

Даст ее старшему (опытному) кассиру с указанием втюхать не очень важному клиенту при снятии крупной суммы. В пачку вовнутрь засунут с надеждой, что клиент не заметит.
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 14:04

Re: Приватбанк

  Искатель написав:Эмитент и эквайер - один и тот же, Приватбанк.
В указанной выписке нет ни слова, что это Эпицентр. Возможно сам продавец решил потасовать терминалы или неправильно сказал банку род своей деятельности.

Вопрос необходимо решить с администратором Эпицентра, оформить возврат и затем покупку в кошерном терминале.
ps Не удивлюсь, если это совместная акция и Эпицентр выдал банку список своих терминалов".
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 14:16

Re: Приватбанк

  MASolomko написав:В указанной выписке нет ни слова, что это Эпицентр. Возможно сам продавец решил потасовать терминалы или неправильно сказал банку род своей деятельности.

Там в выписке Привата по пиктограмке видно что род деятельности указан как раз правильно - стройматериалы
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 14:19

  SILVER_UA написав:Здесь есть представитель ? Позавчера при пополнении депозита 100$ купюрой терминал зажевал ее и остановился, выдал сообщение об ошибке, не принимает банкноты. Там же уведомил сотрудницу об єтом, которая сказала, что нужно с финансового номера составить заявку на возврат. Так и сделал, вчера спустя сутки получил сообщение ответ, что в удовлетворении отказано. Шокирован. На горячей линии оставил повторную заявку, сейчас получил ответ, что также отказ. При этом никто из банка не набирает клиента и не хочет разобраться где же делись его 100$. Мошенничество. Может у кого были подобные ситуации, что посоветуете, в полицию ?



Йдемо в приватні повідомлення, щоб уточнити ваші контакти та детальніше розглянути ваш випадок.
ПриватБанк
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 14:21

  MASolomko написав:
  Искатель написав:Эмитент и эквайер - один и тот же, Приватбанк.
В указанной выписке нет ни слова, что это Эпицентр. Возможно сам продавец решил потасовать терминалы или неправильно сказал банку род своей деятельности.

Вопрос необходимо решить с администратором Эпицентра, оформить возврат и затем покупку в кошерном терминале.
ps Не удивлюсь, если это совместная акция и Эпицентр выдал банку список своих терминалов".

Отлично понимаю, что Вы защищаете свою структуру. НО на чеке написано "Гипермаркет Эпицентр", оплата была произведена на терминале в Эпицентре, на терминальном (не кассовом!) чеке тоже написано "Эпицентр", что еще надо?
Мне все равно, кто там что решил потасовать и зачем.
Я лишь констатирую факт: Приватбанк - кидалы. И призываю игнорировать эту акцию как и все последующие, чтобы не продуцировать негативные эмоции.
Вот терминальный чек, кстати:
Зображення
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 14:23

  fzhytomyr написав:Ми з дружиною вирішили теж прийняти участь у акції, у неї була віза, а я свою замінив. Поки результат невтішний. Покупка дружини через касу самообслуговування - у транзакції кешбек відображається, але реальних грошей не нарахували. Звернувся у банк.
Акція не продумана, непротестована. Автоматичного нарахування не відбувається.

ПриватБанк, ви придумали маразм - після кожного відвідування Епіцентру необхідно звертатись до вас для ручного нарахування кешбеку.


Просимо вашу дружину звернутися в нашу службу підтримки, щоб наші фахівці змогли детальніше розглянути даний випадок після ідентифікації.
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 14:29

  SILVER_UA написав:где можно ознакомиться с такими случаями ?

Даже здесь на форуме отписывался человек, которому звонили со службы безопасности банка по поводу якобы фальшивых купюр после инкассации ТСО. В любом случае помните, что банк может легко идентифицировать клиента, который сует в терминал сомнительные купюры по программным логам, времени и камере на ТСО. Это не ваш случай, но лучше не злоупотреблять с Приватом и его терминалами относительно ветхих, рваных, испорченных купюр.
Sanio
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 14:38

  Sanio написав:
  SILVER_UA написав:где можно ознакомиться с такими случаями ?

Даже здесь на форуме отписывался человек, которому звонили со службы безопасности банка по поводу якобы фальшивых купюр после инкассации ТСО. В любом случае помните, что банк может легко идентифицировать клиента, который сует в терминал сомнительные купюры по программным логам, времени и камере на ТСО. Это не ваш случай, но лучше не злоупотреблять с Приватом и его терминалами относительно ветхих, рваных, испорченных купюр.

Вычислить безусловно можно. Но если банкнота настоящая - наказать нельзя ибо наказывать по суть не за что. Только если банкнота вдруг окажется фальшивая. Но терминалы настроены на те признаки настоящести банкнот, которые обычно никогда не подделываются ибо это дорого. И честно говоря я не встречал сообщений чтобы банки из терминалов доставали фальшивые баксы.
Flamingo
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