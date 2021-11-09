Здесь есть представитель ? Позавчера при пополнении депозита 100$ купюрой терминал зажевал ее и остановился, выдал сообщение об ошибке, не принимает банкноты. Там же уведомил сотрудницу об єтом, которая сказала, что нужно с финансового номера составить заявку на возврат. Так и сделал, вчера спустя сутки получил сообщение ответ, что в удовлетворении отказано. Шокирован. На горячей линии оставил повторную заявку, сейчас получил ответ, что также отказ. При этом никто из банка не набирает клиента и не хочет разобраться где же делись его 100$. Мошенничество. Может у кого были подобные ситуации, что посоветуете, в полицию ?