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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8974897589768977
Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 15:23

  Kalgan написав:
  Flamingo написав:Банк не может просто так вынять из кассеты банкноту - пусть потертую и мятую и никуда ее не оприходовать. Равно как и наказать клиента.

Вы слишком хорошего мнения о привате. Я уже здесь описывал свой кейс, когда приват просто потерял купюру, которую кассир изъял для передачи в НБУ на исследование :|
Куда она делась, они мне так и не смогли объяснить, но то, что до НБУ она так и не дошла - это факт.

Официальный запрос на Приват был? Ответ Привата был? К регулятору по итогам обращались? Поймите в банках вообще и в привате в частности в кассовых узлах сейчас натыкано множество камер. Просто так потерять что либо ужасно сложно. И если что-то теряется из денег (даже изъятых на исследование) - то по волшебному пенделю регулятора довольно быстро все находится или же возмещается из карманов лиц допустивших "потерю".
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 16:13

Re: Приватбанк

  Flamingo написав:Там в выписке Привата по пиктограмке видно что род деятельности указан как раз правильно - стройматериалы
Ну так пиктограмма берется в зависимости от МСС операции.

  Искатель написав:Отлично понимаю, что Вы защищаете свою структуру.
Если ваше утверждение неправильное, то что тогда? :)

  Искатель написав:НО на чеке написано "Гипермаркет Эпицентр", оплата была произведена на терминале в Эпицентре, на терминальном (не кассовом!) чеке тоже написано "Эпицентр", что еще надо?
В сообщениях выше чек от POS-терминала не выкладывали. В выписке не было ни слова, связанное с Эпицентром. Откуда я знаю, что там было изображено?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 16:43

  MASolomko написав:
  Flamingo написав:Там в выписке Привата по пиктограмке видно что род деятельности указан как раз правильно - стройматериалы
Ну так пиктограмма берется в зависимости от МСС операции.

Правильно. А МСС ведь присваивается по виду деятельности мерчанта. Поэтому если бы была верной ваша теория и мерчант бы дал банку не правильный вид деятельности то и МСС было бы никак не стройматериалы, а какие-нибудь продукты или кафе.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 16:47

  MASolomko написав:
  Искатель написав:НО на чеке написано "Гипермаркет Эпицентр", оплата была произведена на терминале в Эпицентре, на терминальном (не кассовом!) чеке тоже написано "Эпицентр", что еще надо?
В сообщениях выше чек от POS-терминала не выкладывали. В выписке не было ни слова, связанное с Эпицентром. Откуда я знаю, что там было изображено?


Теперь увидели. Будете продолжать защищать Приват?
Кстати, удивительно, как замолчал официальный представитель банка, когда я прямо ткнул в мошенничество Привата..
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 16:53

Re: Приватбанк

Прислали пуш в приложение — обещают 11% за покупки на Алиэкспрессе :mrgreen:
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 17:02

Re: Приватбанк

  Ferlakur написав:Прислали пуш в приложение — обещают 11% за покупки на Алиэкспрессе

валютною картою чи за кредитні?
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 17:02

Re: Приватбанк

  Flamingo написав:Официальный запрос на Приват был? Ответ Привата был? К регулятору по итогам обращались? Поймите в банках вообще и в привате в частности в кассовых узлах сейчас натыкано множество камер. Просто так потерять что либо ужасно сложно. И если что-то теряется из денег (даже изъятых на исследование) - то по волшебному пенделю регулятора довольно быстро все находится или же возмещается из карманов лиц допустивших "потерю".

Был. Вторая линия сказала, что до кассы пересчета купюра не дошла, ваше обращение передано в СБ банка. После такого ответа написал в НБУ, откуда получил ответ, что "купюра с заявленным номером по электронной системе НБУ не проходила. В случае поступления указанной купюры, исследование будет проведено за несколько дней, о результатах которого Вы будете уведомлены дополнительно." По сей день инфы от НБУ про ту купюру нет. Т.е. по факту она исчезла прямо в районе кассы отделения привата. Потом мне позвонили из привата, сказали, что там кассир типа что-то не то сделал... В итоге, куда пропала порванная двухсотка мне так и не сказали, но на счет зачислили. хоть и через 4 месяца после изъятия и нескольких жалоб. Может и на кассира повесили :mrgreen:
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 17:08

  chipmunk написав:
  Ferlakur написав:Прислали пуш в приложение — обещают 11% за покупки на Алиэкспрессе

валютною картою чи за кредитні?

Без разницы.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 17:13

Re: Приватбанк

  Искатель написав:Кстати, удивительно, как замолчал официальный представитель банка, когда я прямо ткнул в мошенничество Привата..

Нельзя исключить post hoc ergo propter hoc. Вы, кстати, предоставили нужную информацию в личном сообщении, как того просил официальный представитель?
Ваша конкретная ситуация мне немного напоминает ситуацию с кешбэками в monobank на покупки в аптеках "Копейка", хотя это и не одно и то же.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 17:18

Re: Приватбанк

  Flamingo написав:банках вообще и в привате в частности в кассовых узлах сейчас натыкано множество камер. Просто так потерять что либо ужасно сложно

Они назвали сроки исследования 1-3 месяца. Я вот не знаю, сколько времени они хранят записи с камер. Я то пришел ругаться в отделение через 3 месяца. Может там от тех записей и не осталось ничего на тот момент. Если б не акт изъятия, наверное могли бы сказать, что ничего и не изымали ...
Kalgan
 
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