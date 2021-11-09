Додано: Сер 10 лис, 2021 17:02

Flamingo написав: Официальный запрос на Приват был? Ответ Привата был? К регулятору по итогам обращались? Поймите в банках вообще и в привате в частности в кассовых узлах сейчас натыкано множество камер. Просто так потерять что либо ужасно сложно. И если что-то теряется из денег (даже изъятых на исследование) - то по волшебному пенделю регулятора довольно быстро все находится или же возмещается из карманов лиц допустивших "потерю". Официальный запрос на Приват был? Ответ Привата был? К регулятору по итогам обращались? Поймите в банках вообще и в привате в частности в кассовых узлах сейчас натыкано множество камер. Просто так потерять что либо ужасно сложно. И если что-то теряется из денег (даже изъятых на исследование) - то по волшебному пенделю регулятора довольно быстро все находится или же возмещается из карманов лиц допустивших "потерю".

Был. Вторая линия сказала, что до кассы пересчета купюра не дошла, ваше обращение передано в СБ банка. После такого ответа написал в НБУ, откуда получил ответ, что "" По сей день инфы от НБУ про ту купюру нет. Т.е. по факту она исчезла прямо в районе кассы отделения привата. Потом мне позвонили из привата, сказали, что там кассир типа что-то не то сделал... В итоге, куда пропала порванная двухсотка мне так и не сказали, но на счет зачислили. хоть ии нескольких жалоб. Может и на кассира повесили