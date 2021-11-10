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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 10 лис, 2021 17:45
ingtrans написав: Искатель написав:
Кстати, удивительно, как замолчал официальный представитель банка, когда я прямо ткнул в мошенничество Привата..
Нельзя исключить post hoc ergo propter hoc. Вы, кстати, предоставили нужную информацию в личном сообщении, как того просил официальный представитель?
Ваша конкретная ситуация мне немного напоминает ситуацию с кешбэками в monobank на покупки в аптеках "Копейка", хотя это и не одно и то же.
Я всю информацию предоставил в онлайн-чате, создана заявка №....
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Додано: Сер 10 лис, 2021 17:48
Искатель написав: ingtrans написав: Искатель написав:
Кстати, удивительно, как замолчал официальный представитель банка, когда я прямо ткнул в мошенничество Привата..
Нельзя исключить post hoc ergo propter hoc. Вы, кстати, предоставили нужную информацию в личном сообщении, как того просил официальный представитель?
Ваша конкретная ситуация мне немного напоминает ситуацию с кешбэками в monobank на покупки в аптеках "Копейка", хотя это и не одно и то же.
Я всю информацию предоставил в онлайн-чате, создана заявка №....
Так а зачем тогда здесь представителя дергаете? Он же Вас попросил предоставить данные, Вы, насколько я понял, не предоставили, но пишете, что он замолчал...
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ingtrans
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Додано: Сер 10 лис, 2021 17:52
Kalgan написав:
В итоге, куда пропала порванная двухсотка мне так и не сказали, но на счет зачислили. хоть и через 4 месяца после изъятия
и нескольких жалоб. Может и на кассира повесили
Она была просто порвана или были еще признаки подделки?
Речь же ведь о гривнах?
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Додано: Сер 10 лис, 2021 18:12
Kalgan написав:
В итоге, куда пропала порванная двухсотка мне так и не сказали, но на счет зачислили. хоть и через 4 месяца после изъятия и нескольких жалоб. Может и на кассира повесили
Ну Вам то какое дело до судьбы той банкноты - главное что вы свое получили. Был бы приват прав - ничего бы не вернули, а так как это был их фейл - то и проблему решали они, А взяли ли они с кассира или из какого-то фонда для недостач (бывают в банках и такие) - клиенту без разницы.
Kalgan написав:
Они назвали сроки исследования 1-3 месяца. Я вот не знаю, сколько времени они хранят записи с камер. Я то пришел ругаться в отделение через 3 месяца. Может там от тех записей и не осталось ничего на тот момент. Если б не акт изъятия, наверное могли бы сказать, что ничего и не изымали ...
Ну в разных банках разные сроки хранения таких видео. Опять таки в самих кассовых узлах видео с разных зон храняться разное время. К примеру те камеры где видно действия клиента - можно хранить 3-4 дней. А вот камеры кассы пересчета - как минимум месяц. Но это решает сам банк. В моем банке, например, такие записи хранились год, и только потом уничтожались
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Flamingo
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Додано: Сер 10 лис, 2021 18:14
Aps написав: Kalgan написав:
В итоге, куда пропала порванная двухсотка мне так и не сказали, но на счет зачислили. хоть и через 4 месяца после изъятия
и нескольких жалоб. Может и на кассира повесили
Она была просто порвана или были еще признаки подделки?
Речь же ведь о гривнах?
Да, о гривнах. Она была порвана на несколько кусочков домашним питомцем. Одного небольшого кусочка не было. Естественно это была настоящая купюра( с площадью более 80% и полным номером купюры. Все элементы защиты присутствовали.
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Додано: Сер 10 лис, 2021 18:17
Flamingo написав:
А вот камеры кассы пересчета - как минимум месяц.
До нее купюра не дошла, как видимо и 2 копии акта изъятия
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Kalgan
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Додано: Сер 10 лис, 2021 18:19
Flamingo написав:
Ну Вам то какое дело до судьбы той банкноты - главное что вы свое получили.
мне то никакого. Просто тут обсуждение про инкассацию терминала.
У меня тогда хоть на руках акт был, а тут действительно нужно клиенту заставлять приват камеры смотреть.
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Додано: Сер 10 лис, 2021 18:30
Kalgan написав: Flamingo написав:
Ну Вам то какое дело до судьбы той банкноты - главное что вы свое получили.
мне то никакого. Просто тут обсуждение про инкассацию терминала.
У меня тогда хоть на руках акт был, а тут действительно нужно клиенту заставлять приват камеры смотреть.
Ну тут еще кроме камер упоминали про логи терминала или банкомата. Тоже штука сильная. Мне как-то пришлось участвовать в расследовании по поводу того что такая штука глюкнула во время совершения операции. Так в логах есть абсолютно каждое действие до момента пока он не перестал работать. Все что нажималось или делалось человеком и как на эти действия реагировала машина записываается и потом может быть расшифровано. Если человек засунул что либо в банкнотоприемник и машина это втянула в себя (даже не определив номинал и вид валюты) - это уже будет в логах. А дальше брать и считать кто когда и скольку в машину сувал и сколько в реале есть в кассете тех или иных банкнот. Это процесс конечно не очень быстрый - но банк это определить в принципе может.
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Flamingo
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Додано: Сер 10 лис, 2021 19:25
Flamingo написав:
Так в логах есть абсолютно каждое действие до момента пока он не перестал работать. Все что нажималось или делалось человеком и как на эти действия реагировала машина записываается и потом может быть расшифровано. Если человек засунул что либо в банкнотоприемник и машина это втянула в себя (даже не определив номинал и вид валюты) - это уже будет в логах. А дальше брать и считать кто когда и скольку в машину сувал и сколько в реале есть в кассете тех или иных банкнот. Это процесс конечно не очень быстрый - но банк это определить в принципе может.
пока все на стадии третьей заявки по горячей линии и обращения к начальнику отделения, но я уверен, что банк должен самостоятельно проявлять инициативу уже после первой заявки, когда становится понятно, что что-то пошло не так, а не просто слать смски
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